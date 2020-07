První body ztratili vyškovští Hasiči a jejich ivanovický soupeř nenápadně stoupá tabulkou. V Bučovicích proběhla konfrontace širších kádrů domácích a Holubic, současně probíhaly zápasy A a B mužstev. Zápasy byly vyrovnané, ale všechny body odvezl hostující favorit.

8. kolo:

HASIČI VYŠKOV - IVANOVICE N. H. 1:6

Hasiči: Martin Müller, Radoslav Hofer, Petr Vlach, Petr Chomoutský.

Ivanovice: Pavel Indra, Petr Zemánek, Tomáš Guttler, Petr Deutsch, Richard Jičínský.

Tabulka:

1. Holubice B 7 (40:9) 14

2. Hasiči 7 (34:15) 12

3. Ivanovice 6 (30:12) 10

4. Holubice A 5 (24:11) 8

5. Bučovice B 6 (23:19) 7

6. Bučovice A 5 (18:17) 5

7. Mor. Prusy A 6 (17:25) 5

8. Mor. Prusy B 8 (14:42) 4

9. Ježkovice 7 (12:37) 3

10. Kopčany 6 (14:28) 2

11. Dědice 5 (12:23) 1

BUČOVICE B - HOLUBICE A 2:5

Bučovice B: Zdeněk Žďárský, Martin Bil, Jan Blahut, Adam Garštík.

Holubice A: Lukáš Malec, Ivo Duchoň, Martin Navrátil, Michal Jahoda, Tomáš Hladký.

Jako první nastoupila bučovická dvojice Bil - Žďárský proti Duchoňovi s Navrátilem. Zápas byl hodně vyrovnaný a nakonec se dostal až do třetího setu, němž domácí podlehli nejtěsnějším poměrem 9:10. Se druhou dvojkou Gartšík - Blahut si Holubice (Malec, Jahoda) poradily snáze a vyhrály 2:0. Stejně pak trojka Bil – Žďárský - Blahut nestačila na hostující tým Malec – Duchoň - Navrátil. Smíšenou dvojici odehráli Bil a Blahut proti Jahodovi s Hladkým a těšili se ze zasloužené výhry. Stav byl 3:1 pro Holubice. Ve druhé trojce Bil – Gartšík - Žďárský proti trojici Duchoň – Navrátil - Jahoda domácí zabojovali, ale stejně jako v prvním zápase podlehli těsně 1:2 (9:10:9). O bodech bylo rozhodnuto. V dalším zápase se dvojici Bil, Žďárský podařilo snížit stav na 2:4, ale poslední slovo měli opět hosté, takže si odvezli výhru 5:2.

„Do zápasu s holubickým áčkem jsme nastupovali s respektem. O jejich kvalitách jsme neměli pochyb a věděli, že to bude opravdu těžký soupeř. Bohužel se stále dopouštíme zbytečných chyb, co se výběru i náher týká, a musíme to zlepšit. Holubicím gratulujeme k vítězství a děkujeme za dobrý zápas,“ uvedl vedoucí domácího mužstva Zdeněk Žďárský.

BUČOVICE A - HOLUBICE B 3:4

Bučovice: Zdeněk Nevrlý, Zbyněk Jelínek, Michal Kojala, Vilém Horák, Daniel Landa, Josef Juřena.

Holubice: Radek Šišma, Lukáš Sušil, Tomáš Hrdina, Ondřej Pavlíček, Jaroslav Fronk.

Bučovice nastoupily v nejsilnější sestavě, naopak Holubicím chyběli Romana Fendrichová, Roman Dlabka st., Roman Dlabka ml. a František Dlabka, který se zúčastnil mistrovství republliky v singlu mladších žáků a skončil na krásném druhém místě. V první dvojce si poradili Radek Šišma s Ondrou Pavlíčkem s Vilémem Horákem s Danem Landou a střídajícím Michalem Kolajou 2:0. Ve druhé dvojici zdolaly Bučovice v sestavě Zbyněk Jelínek - Zdeněk Nevrlý holubické „rumíky“ Tomáš Hrdina - Lukáš Sušil se střídajícím Jaroslavem Fronkem také 2:0. První trojici vyhrál tým Holubic a vloženou dvojici naopak bučovický tým. Zápas byl stále vyrovnaný - bylo 2:2. Tady se měl lámat chleba a bylo to velké drama. Bučovický tým předvedl krásný výkon. Tahal se až do třetího setu, kde si vytvořil náskok 9:7. Chyběl jediný bod a mohl se ujmout celkového vedení. Bohužel, po velké bitvě, kdy si Bučováci vytvořili spoustu útoků, ale neproměnili je v bod, pak Holubičtí i se štěstím vyhráli 10:9. Stav byl 2:3 a hned v další dvojici Holubáci porazili Zbyňka Jelínka se Zdeňkem Nevrlým a střídajícím Josefem Juřenou a bylo rozhodnuto. V posledním zápase domácí sice korigovali výsledek na 3:4, ale bod za něj nedostali.

„Byl to pro nás zatím nejtěžší zápas sezony, nechybělo moc a z Bučovic jsme odjeli bez bodů. Musím pochválit celý tým, že bojoval až do konce a mohli jsme si udělat další krásný den,“ řekl kouč hostů Tomáš Hrdina.

MORAVSKÉ PRUSY A – MORAVSKÉ PRUSY B 6:1

Prusy A: Jaroslav Vejmola, David Chujac, Josef Chujac, Pavel Kupčík, Zdeněk Pekařík, Petr Ruckl.

Prusy B: Marek Večerka, Miroslav Osička, Miroslav Cigoš, Jakub Cigoš.

DĚDICE - KOPČANY – odloženo.