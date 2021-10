„První dvě příčky celkem s přehledem obsadila mužstva sestavená okolo bývalých ligových hráčů z Vyškova Martina Müllera a Petra Zemánka. Vítězství patří mančaftu reprezentujícímu Luleč. O jeden bod méně a druhé místo berou kluci z Ivanovic na Hané. Bronz získali borci z Holubic B, kteří mají také ligové zkušenosti. Uplynulý ročník byl opět poznamenán covidovou situací, tak jsme soutěž odehráli jednokolově s tím, že v podzimní části plánujeme uspořádat turnaj trojic „O přeborníka okresu“. Ten by se měl uskutečnit v Holubicích. Pokud mohu hodnotit sezonu, myslím, že bylo k vidění mnoho kvalitních soubojů. Dokonce se ozývají názory, že naše okresní soutěž má lepší kvalitu než krajská, což je potěšující. Také musím zmínit letní - prázdninový turnaj, který jsme uspořádali v Lulči. Ten byl krásným doplněním sezony, kde si kluci hrající na okresní úrovni mohli zahrát i proti světovým šampiónům. Teď už nás čekají chladné zimní dny, tak se přesuneme do hal, kde budeme ladit formu na příští ročník.“

Odvetné dvojice slibovaly velké drama a domácí museli vyhrát, aby mohli stále myslet na konečné třetí místo v soutěži. Hostům nevycházela mezihra a to domácí následně využili a zaslouženě vyhráli svoji dvojici 3:3. Zápas gradoval posledním utkáním dvojic, kde Zavadil a Soukup čelili zkušenému Romanu Dlabkovi a Ondřeji Pavlíčkovi. Přesto, že domácí hráli dobře, tak dva body za vítězství si odnesli hosté a tím si zajistili konečné třetí místo v soutěži.

Konečné pořadí KP: 1. Holubice, 2. Bučovice, 3. Znojmo, 4. Modřice C, 5. Jevišovka. Konečná tabulka OP: 1. Luleč 8 41:15 21 2. Ivanovice 8 40:16 20 3. Holubice B 8 34:22 15 4. Mor. Prusy A 8 34:22 15 5. Holubice A 8 34:22 14 6. Bučovice 8 31:25 13 7. Hlub.-Dědice 8 19:37 6 8. Ježkovice 8 10:46 3 9. Mor. Prusy B 8 9:47 2

O bronz si to Holubičtí rozdali v domácí hale. A tým se musel obejít bez Martina Navrátila a dlouhodobě zraněného Ivoše Duchoně. B tým nastoupil bez Tomáše Hrdiny a dlouhodobě zraněného Marka Žitňáka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.