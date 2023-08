Nohejbalistům Holubic nakonec doma stačil jeden zápas. Ale byla to trochu křeč

Po vítězství 5:2 nad ČMS-SDH Hradecko na jeho hřišti stačilo nohejbalistům Holubic k postupu do semifinále druhé ligy vyhrát jednu ze dvou možných čtvrtfinálových odvet. Povedla se hned ta první, v sobotu, ale byla to dost dřina. Domácí nakonec udolali houževnatého a oslabeného soupeře 5:4 a o postup do finále play-off se utkají s Avií Čakovice B.

Domácí odvetu s Hradeckem nohejbalisté Holubic (modré dresy) zvládli a zahrají si o finále II. ligy. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach