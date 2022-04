„Utkání mohla ukončit už naše nejzkušenější sestava, (Radek Pelikán – Richard Laták, pozn. red.) ale bohužel vedení 9:7 ve třetím setu nestačilo. Tohle by se stávat nemělo… Takže přišel zápas o všechno. Buď vyhrajeme, nebo plichta. První set se domácí nemohli dostat do tempa, naopak naše dvojice hrála naprosto v pohodě. Jenže to by to nebyl nohejbal, aby se karty neobrátily. Celé utkání se rozhodlo ve třetím setu, kde naše dvojka ukázala pevné nervy a zaslouženě zvítězila,“ popsal koncovku utkání hrající trenér Richard Laták.

II. liga

SK APŠ Jizerní Vtelno

– NK R.U.M. Holubice 4:6

Sety: 11:15. Průběh zápasu:

1D – 0:1: Moc, Suchar – Svoboda, Malec 0:2 (8:10, 7:10)

2D – 1:1: M. Kašpárek,Sekera – Pelikán, Laťák 2:0 (10:5, 10:8)

1T – 1:2: Šťastný, Moc, Červinka – Svoboda, Duchoň, Dlabka 1:2 (5:10, 10:3, 7:10)

2T – 2:2: M. Kašpárek, O. Kašpárek, Sekera – Pelikán, Sušil, Malec 2:1 (10:7, 6:10, 10:8)

3D – 2:3: Šťastný, Červinka – Dlabka, Duchoň 0:2 (9:10, 9:10)

S – 3:3: Moc – Malec 2:1 (9:10, 10:8, 10:5)

1T-2T – 3:4: Suchar, Moc, Červinka – Pelikán, Sušil, Malec 0:2 (7:10, 7:10)

2T-1T – 3:5: M. Kašpárek, O. Kašpárek, Sekera – Svoboda, Dlabka, Duchoň 1:2 (10:7, 6:10, 9:10)

1D-2D – 4:5: Moc, Suchar – Pelikán, Laťák 2:1 (10:7, 6:10, 10:9)

2D-1D – 4:6: M. Kašpárek, Sekera – Svoboda, Malec 1:2 (10:6, 6:10, 7:10)

Tabulka:

1. Zbečník 2 2 0 0 12:1 4

2. Holice 2 2 0 0 12:6 4

3. Přerov 2 1 0 1 9:7 2

4. Holubice 2 1 0 1 7:10 2

5. Jiz. Vtelno 2 0 0 2 7:12 0

6. Znojmo 2 0 0 2 1:12 0

V Jizerním Vtelně čekal na holubické těžký soupeř s umocněnou výhodou domácího prostředí. Hrálo se na kurtu s umělým trávníkem, na který jsou domácí zvyklí. Hostům tak vyhovovalo, že se pro zhoršující se počasí utkání přesunulo do haly.

Zřejmě zlomové momenty celého zápasu přinesl osmý souboj programu, po kterém trojice Tomáš Svoboda, František Dlabka, Ivo Duchoň zvýšila celkové vedení Holubic na 5:3.

„Papírově silnější domácí sestava v posledním zápase trojic vyhrála první set velkou razancí. I ve druhém celou dobu vedla, jenže v koncovce propadla a šlo se do rozhodující sady. Je třeba zdůraznit, že tento zápas byl nejkvalitnější z celého utkání. Nám vedení o dva míče nestačilo a za stavu 9:9 zahrál Svoboda přes blokaře do autu. Rozhodčí po horlivé debatě nařídil nový míč, protože byla slyšet teč. (domácí reklamovali, že šlo jen o střet nohou, pozn. red.) Náš příjem směřoval do bloku, mladičký Dlabka míč těsně vytáhl špičkou boty a Svoboda klepákem rozhodl nervy drásající koncovku,“ chválil spoluhráče hrající trenér.

Domácí přijali verdikt rozhodčího i porážku sportovně.

„Dnes to bylo hodně náročné, když jsme pořád dotahovali. Bohužel od trojek začalo foukat a vítr zesiloval. V hale to už byl jiný nohejbal. Kluky musím pochválit za bojovnost. Dělali jsme chyby a zaplatili za ně. Za hosty byl nejlepší Svoboda a výborný výkon podal mlaďounký Dlabka,“ ocenil i výkon soupeře domácí trenér Michal Kašpárek.

„Rozhodující momenty utkání byly dva. Ten první, že jsme rafinovaně obětovali druhou dvojku, což soupeř vůbec nepřečetl a naopak jsme nabušili vloženou dvojku obrovskou kvalitou. Tento trenérský tah si budeme všichni velmi dlouho pamatovat, protože poprvé v historii tohoto sportu prohrál Pelikán (exmistr světa, pozn. red.) obě dvojky. Zkusím u svazu požádat na příští sezonu o ještě jednu vloženou dvojici, abych měl kde hrát…,“ s úsměvem a „špičkou“ dodal k hodnocení utkání spokojený kouč Laták.