V Českém Brodě startovalo v turnaji trojic 18 družstev z českých nohejbalových bašt. Modřice s Dlabkou reprezentoval Tomáš Jahoda a patřili mezi horké favority turnaje. Svoji roli začali plnit už v základní skupině, kterou projeli jako nůž máslem a postoupili přímo do čtvrtfinále.

MČR mladších žáků



Dvojice - finále: MNK Modřice (Tomáš Jahoda, František Dlabka) - Slavoj Český Brod (Jan Bálek, Michal Červenka) 2:1 (10:4, 7:10, 10:9).

Bronz získal Liapor W. Karlovy Vary (Tobiáš Gregor, Petr Stýblo / Marek Lebeda).

Trojice - finále:

1. MHK Modřice (Tomáš Jahoda, František Dlabka, Lukáš Trávníček / Antonín Mrňa) - SKP Žďár nad Sázavou (Matěj Sobotka, František Sládek, Marek Zapletal / Dominik Lukeš) 2:1 (10:7, 6:10, 10:7).

Bronz získal Slavoj Český Brod (Jan Bálek, Michal Červenka, Antonín Blažek / Jan Zadrobílek).

Mezi osmi hladce vyřadili Žďár nad Sázavou a v semifinále dalšího spolufavorita Karlovy Vary. Ve všech odehraných zápasech neztratili ani set, ale finále už byla jiná káva. Tam je čekal velice silný domácí Slavoj Český Brod.

„Pro domácí hrálo plus velmi početné a silně fandící publikum. Tom s Fandou do finále vstoupili tak, jak hráli celý den. Zcela přesně plnili taktické pokyny, které jsme si na lavičce řekli, hráli prakticky bez chyb a skvělou mezihrou stále útočili od sítě. V první setu excelovali. Ve druhém setu z domácích hráčů spadla nervozita a těsně jej vyhráli. V tiebreaku, který se hraje od stavu 5:5, už není prostor na chyby nebo zaváhání a oba týmy také tak vystupovaly. A tak finálový set došel do stavu 9:9. Každý další bod už byl mistrovský Během posledního míče se soupeři každý dostali ke dvěma útokům, ale obrany byly skvělé. A jak už to bývá rozhodla maličkost a štěstí. Českobrodský Jan Bálek poslal svůj poslední útok jen do pásky,“ popsal cestu za titulem trenér a předseda MNK Modřice Petr Jahoda.

Ve trojicích startovalo jen deset družstev. Dlabku s Jahodou doplnili Lukáš Trávníček a Antonín Mrňa, kteří se po setu pravidelně střídali. Tady měli cestu za titulem mnohem těžší. Po jistém postupu ze skupiny vyhráli semifinále s Karlovými Vary i finále se Žďárem nad Sázavou po vyrovnaných zápasech až ve třetích setech.

„Jsem na kluky velmi pyšný. I když byli pod tlakem jako největší favorit a jejich hlavní soupeř měl výhodu domácího hřiště i publika, tak turnaj odehráli skvěle. I dle vyjádření ostatních trenérů si titul jednoznačně zasloužili, protože jejich pestrá a technická hra čněla nad ostatními týmy. Třeba ve trojicích si myslím si, že organizace hry na vlastní polovině byla u našeho týmu jednoznačně nejlepší ze všech. Zde kluci plně zúročili speciální tréninky, které v srpnu absolvovali,“ chválil spokojený Jahoda.