Na nohejbal chodí v Bučovicích poměrně slušné návštěvy a oba týmy se divákům představily v kompletních sestavách. Ty předvedly parádní vyrovnanou bitvu, z níž si poražení domácí zaslouženě odnesli bod.

Tabulka okresního přeboru:

1. Hasiči Vyškov 5 5 0 26:9 10

2. Holubice B 4 4 0 23:5 8

3. Ivanovice 4 3 1 19:9 6

4. Bučovice B 4 2 2/1 16:12 5

5. Bučovice A 4 2 2/1 15:13 5

6. Holubice A 2 2 0 10:4 4

7. Ježkovice 4 2 2 9:19 4

8. Mor. Prusy A 4 1 2/1 10:18 3

9. Mor. Prusy B 4 0 4/1 9:19 1

10. Dědice 4 0 4/1 9:19 1

11. Kopčany 5 0 5 8:27 0

Další program – neděle 14. 6.: Dědice – Moravské Prusy B (9.00), Ježkovice - Bučovice B, Holubice A - Holubice B (10.00).

První dvojice domácích si celkem hravě poradila s hasičskou formací, která udělala příliš mnoho nevynucených chyb. Druhá dvojice hostů ve složení Höfer-Müller podobný průběh nepřipustila a srovnala stav na 1:1.

Podle předpokladu se ve trojicích měl, jak se říká, lámat chleba. Domácí nasadili do elitní trojky svého nejlepšího smečaře Michala Kolaju. Ten také v prvním setu hasiče zaskočil a dostal domácí do vedení. Pak ale hasiči zpřesnili hru a v čele s kapitánem Höferem zápas otočili. Vložená dvojice byla opět v režii domácích a hladce ve dvou setech srovnala stav utkání 2:2. Odvetná trojice byla opět přestřelkou a diváci se po celou dobu utkání skvěle bavili. Domácí nasadili hned dvě „věže”, Michalu Kolajovi asistoval na útoku Zdeněk Nevrlý. V bouřlivé atmosféře ovšem hasiči eliminovali vynucené chyby a po dvou setech šli do průběžného vedení 2:3. Odvetná první dvojice byla vyrovnaná pouze v druhem setu, jinak bučovická formace si pohlídala třetí bod (3:3).

O bodovém bonusu se rozhodovalo v nejsilnějších sestavách dvojic. Na straně domácích Jelínek s Nevrlým, na straně hasičů Müller s Höferem. Ti potvrdili roli favorita a přesvědčivým výkonem, ale i v těžkém utkání, zajistili celkové vítězství pro hosty.

„Na zápas s Bučovicemi se vždy těšíme. Mně osobně se na jejich hřišti hraje velice dobře. Utkání bylo zdravě vyhecované a věděli jsme, že to bude těžký zápas. Musím domácí pochválit i za skvělou diváckou kulisu, která utkání okořenila. Výkon našeho týmu nebyl moc dobrý, ve hře byla spousta nepřesností a nevynucených chyb, které nás mohly stát body. Jinak bych asi vyzdvihl Michala Dočkala, který ve trojicích předvedl skvělý výkon,“ zhodnotil utkání hrající trenér hasičů Martin Müller.

Výsledky - 5. kolo:

HOLUBICE B - DĚDICE 6:1

Sety: 12:5. Holubice: Šišma, Fendrichová, Hrdina, Pavlíček, Sušil, Fronk, F. Dlabka, R. Dlabka ml. Dědice: Zeman, Zabloudil, Rak, Podaný, Vymazal.

BUČOVICE B - KOPČANY 5:2

Sety: 10:5. Bučovice: Bill, Nevrlý, Blahut, Horáček. Kopčany: Vymazal, Němeček, Trávníček, Nohel, Tvrdík.

MORAVSKÉ PRUSY B - JEŽKOVICE 3:4 P

Sety: 7:10. Sestavy nehlášeny.

IVANOVICE - HOLUBICE A odloženo

Předehrávka 6.kola

BUČOVICE A - HASIČI VYŠKOV 3:4 P

Sety: 7:8. Bučovice: Nevrlý, Landa, Horák, Kojala, Jelínek, Juřeňa, Konečný. Hasiči: Müller, Höfer, Dočkal, Vlach, Chomoucký, Kroutící.