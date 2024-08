„I letos se budeme držet osvědčeného systému. Mužstva budou rozdělena do šesti čtyřčlenných skupin. Po odehraní této části postoupí mančafty umístěné na prvních dvou místech do hlavního turnaje Pohoda Cup a týmy umístěné na třetím a čtvrtém místě odehrají turnaj Vyškovské nohejbalové ligy. Myslím, že v Česku je to asi největší nohejbalová letní akce a už ve větším předstihu jsme měli startovní listinu zaplněnou. Požadavky na přihlášení nám stále chodí, tak lze říci, že turnaj má velkou oblibu jak, mezi amatéry, tak mezi profesionály,“ sdělil šéf pořadatelského štábu Libor Zeman.

Týmy budou složené z kamarádů, tedy hráčů napříč soutěžemi, včetně ligových, ale i neregistrovaných rekreačních nohejbalistů. I v sobotu se představí velká nohejbalová jména jako např. Jakub Pospíšil, Lukáš Rosenberk, Martin Müller, Milan Kaděra a další. První místo budou obhajovat Zelenáči druhé Dolní Počernice a bronz domácí NK Luleč, který loni hrál v sestavě Müller, Pavelka, Vlach.

„K dispozici máme opět čtyři antukové kurty a určitě na nich i letos uvidíme špičkové výkony i světové úrovně. A snad tradičně za krásného letního počasí. Jsme moc rádi, že se podařilo udělat i samostatnou soutěž pro mladé nohejbalisty a doufáme, že tato mládežnická účast se stane tradicí. Takže vřele zvu k návštěvě příznivce nohejbalu i širokou veřejnost,“ dodal Zeman.