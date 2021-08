Pořadatelé z Okresního nohejbalového svazu Vyškov jsou připraveni přivítat čtyřiadvacet tříčlenných družstev. Jejich složení je otevřené a v jednom se může prostřídat i více hráčů. Společně, nebo proti sobě budou hrát registrovaní i neregistrovaní hráči všech věkových kategorií mužů i žen. Takže k vidění budou smeče mistrů světa i žákovských začátečníků.

Pohoda Cup 2021

4. ročník, otevřený nohejbalový turnaje trojic v Lulči

Sobota 14. srpna, od 9.00 hodin, antukové kurty u koupaliště U Libuše.

Čtyřiadvacet družstev bude rozděleno do šesti základních skupin. Ve skupině hraje každý s každým na dva sety. Potom se podle umístění účastníci rozdělí do dvou turnajových skupin. V první, hlavní skupině, se bude hrát „Pohoda Cup 2021“ a budou do ní zařazena mužstva z prvního a druhého místa v základních skupinách. Týmy od třetího místa níže si zahrají si o pohár „Vyškovské nohejbalové ligy“.

„V další fázi tedy budou vedle sebe probíhat dva samostatné turnaje, Pohoda Cup a Vyškovská nohejbalová liga. V silnějším turnaji se bude hrát o finanční ceny, v „béčku“ o hodnotné věcné ceny. Ale hlavně tu zase bude řada hráčů a hráček, kteří sem prostě přijedou strávit pohodovou sobotu s nohejbalem. Věříme, že i letos bude turnaj skvěle obsazený a úspěšný tak, jako v minulých letech. A prožít pěkný den v příjemném prostředí zveme i diváky,“ připomínají fandům hlavní pořadatelé Libor Zeman a Radek Šišma.