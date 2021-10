To bylo na začátku roku 2020 a tento sport vůbec neznal. Na konci letošního září už do sbírky svých cenných kovů z vrcholných světových, evropských i domácích nohejbalových soutěží přidal bronzovou medaili z turnaje série teqballového Světového poháru. Spolu s Pražanem Lukášem Flaksem ji vybojovali ve dvojicích v dánském Vejle.

„Pořád mně to hlava moc nebere, jak se třiačtyřicetiletý veterán může dostat na stupně vítězů na světové úrovni v jiném sportu, než tom svém,“ s úsměvem glosoval získaný bronz.

Kdo žijící nohejbalovou legendu zná, ten však dobře ví, že to rozhodně není náhoda. Teqball je skutečně jiný sport, ale nohejbalové dovednosti v něm jde uplatnit docela slušně. Je to v podstatě jakýsi nohejbalový stolní tenis. Hraje se nohama a hlavou míčem na upraveném stole na ping pong. Nejen u nás, ale i jinde ve světe, je teqball samozřejmě teprve v začátcích. Zájem o něj ale neustále roste a s tím i konkurence. Prosadit se v ní, na to už nestačí jen nohejbalové zkušenosti.

„S Lukášem trénujeme jednou týdně spolu. Buď přijedu já za ním do Suchdola, nebo on za mnou do Velké Bíteše. Občas se potkáme v Pardubicích. Mě teqball doslova celého chytil a cítím se jak zamlada na začátku nohejbalové kariéry. Třikrát v týdnu trénuju individuálně ve Velké Bíteši, kde mně Spartak vytvořil naprosto vynikající podmínky. Mám k dispozici celou tělocvičnu. A co se dá trénovat individuálně? V podstatě všechno, co tento sport potřebuje. Já se na začátku a vlastně doteď´nejvíc věnuju servisu. Ten dělá strašně moc. Vlastně zlepšením smečovaného podání se nám podařilo dosáhnout právě tady těch úspěchů. Dřív jsme neměli podání a bez něho seš marnej, soupeř ti všechno zaboduje. Ale teď, když už si v setu pomůžu dvěma třema esy, tak je to strašně znát,“ potvrdil, že i první velká medaile ho výrazně motivuje do nové sportovní, teqballové etapy.

Dosavadní výsledky ho kvalifikovaly do skupiny adeptů na český reprezentační dres. Teqballisté se nyní chystají na mistrovství světa. V české kvalifikaci mu chyběl jenom krůček k přímé účasti mezi světovou elitou. S pražským kolegou skončili ve dvojicích skončili druzí, v jednotlivcích si to rozdali ve finále spolu a těsně úspěšnější byl jeho mladší deblový spoluhráč. Hodně blízko postupu byl se spoluhráčkou i mixech, ale v rozhodujících bojích nedokázali výborně rozehrané zápasy dotáhnout do vítězného konce. Postoupili jen fináloví vítězové.

„Mistrovství světa by mělo být asi v listopadu nebo v prosinci v Keni nebo v někde v Evropě. Teď se o tom jedná a naši by tam měli jet. Co tam mohou uhrát, to je těžké odhadovat. Třeba my s Lukášem na turnajích Světového poháru zatím pravidelně postupujeme ze skupiny, jednou jsme byli čtvrtí, jednou pátí. Existuje nějaký světový žebříček, ale ten není moc objektivní. Počítají se do něj samozřejmě i turnaje v Americe, které z Evropy nikdo neobjíždí. A naopak. Takže v první desítce je šest Američanů, ale co říkají naši evropští soupeři, tak kdyby přijel Američan na turnaj do Evropy, tak nepostoupí ze skupiny. Oni si získávají body doma a tam je těch turnajů víc. Pro mě byla ta naše kvalifikace opravdu mimořádným zážitkem, a taky testem vlastních schopností. Ve všech třech kategoriích jsem v jednom dnu odehrál 37 setů, což je více než sedm a půl hodiny čistého času hry. Jen znova podotýkám, je mně 43 let a že to za rok určitě zkusím znova,“ s úsměvem zhodnotil svoji účast v baráži o boje na světovém šampionátu.

Za žáky Bubniak hrával fotbal v útoku Zbrojovky Brno s pozdějšími hvězdami Milanem Pacandou a Petrem Švancarou. Určitě se mohl také stát fotbalovou hvězdou, ale zvolil jinou cestu. A vypadá to tak, že oni už svoji aktivní sportovní dráhu ukočili, může Bubniakova kariéra trvat ještě dost dlouho. Ta nohejbalová se nyní už orientuje na trenérskou a poradenskou činnost. Například jedenáctiletého holubického žáčka Františka Dlabku pomáhal připravit na mistrovství republiky, které on letos vyhrál. V teqballu sám pomalu získává ostruhy.

„Možná bych se i v něm mohl stát mistrem světa. Ale jen kdyby odstranili těch pětadvacet borců přede mnou… (úsměv) Ale vážně. Fakt už je to pro mě jen zábava a každý úspěch beru jako něco navíc. Podobně je to i s nohejbalem. Rád si zahraju kdekoliv. Občas si zajedu kopnout i do Holubic a kdyby se chtěli vrátit do druhé ligy, a kluci měli pocit, že bych jim ještě pomohl, tak to rád udělám,“ dodal teqballový začátečník.

Bronzová medaile z Vejle je historická, pro Česko první z významné mezinárodní soutěže. V kategorii dvojic Lukáš Flaks (Sokol Družba Suchdol) a Petr Bubniak (Spartak Velká Bíteš) prohráli pouze jediné utkání. V semifinále s pozdějšími vítězi z Rumunska (Apor - Illyes). O bronzovou příčku pak senzačně porazili favorizovanou francouzskou dvojici Grondin – Rabeux. V kategorii jednotlivců oba hráči postoupili ze skupiny, ale ve vyřazovací fázi nestačili na borce z první světové desítky a obsadili tak 9. - 16. místo.