Jeho výkony gradovaly. Nejprve za Modřice nastoupil na domácích kurtech v mistrovství republiky starších žáků dvojic v kategorii 13 až 15 let, tedy proti mnohem starším soupeřům. V konkurenci 28 družstev s Tomášem Jahodou skončili v osmifinále.

O den později v turnaji trojic opět s Tomášem Jahodou a střídajícími se Markem Sedláčkem a Michalem Buchtou umístění povýšili na semifinále a výborné čtvrté místo. Na cestě do finále je zastavilo modřické áčko a v souboji o bronz nestačili ani na druhý tým nohejbalové bašty.

Dlabka si ale vše vynahradil druhým místem na šampionátu jednotlivců o týden později rovněž v Modřicích. Tentokrát už ve své kategorii mladších žáků, tedy 10 až 13 let. Do něj se přihlásilo třicet hráčů, takže stříbrná medaile je velikým úspěchem.

Na cestě za ní Dlabka nejprve vyřadil reprezentanty Českého Brodu a Žďáru nad Sázavou. V osmifinále pak borce z Karlových Varů po tuhém boji 10:9 ve třetím setu. Ve čtvrtfinále si poradil s dalším zástupcem Českého Brodu a semifinále s hráčem Baníku Stříbro. To bylo další těžké utkání s vítěznou koncovkou ve třetím setu 10:8. Bohužel ve finále už odchovanci Holubic chyběly síly a s Matějem Sobotkou ze Žďáru nad Sázavou prohrál 0:2 (5:10, 7:10).

„Franta je veliký bojovník, což dokázal hlavně v obou turnajích starších žáků. Pro naše mladé kluky je veliký úspěch, že dokázali držet krok se staršími hráči, v případě Franty až o pět let! Čtvrté místo bylo maximum, co mohli v této kategorii uhrát. Potom už byla znát větší síla a vyspělost patnáctiletých kluků. A Frantovo finále, to je úspěch, na kterém mají podíl i starší kluci, kteří s ním hrají na trénincích a berou ho mezi sebe, i když věkově je „mladej.“ Jemu i jim za to děkuju,“ chválil mladé hráče předseda modřického klubu Petr Jahoda.

Svoji sbírku cenných kovů z domácích šampionátů může František Dlabka o prázdninách ještě rozšířit. V srpnu v modřické sestavě nastoupí na mistrovství dvojic a trojic mladších žáků v Českém Brodě. Tedy ve své věkové kategorii.