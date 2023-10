Svůj historický první ročník ve druhé nejvyšší české soutěži volejbalisté Holubic v podstatě rozehráli podle předsezonních představ. O víkendu sice prohráli v Ostravě, ale doma si poradili s Kolínem za plný počet bodů.

TJ Holubice, volejbal, ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Vlach

„Po čtyřech zápasech máme půlku bodů, z dvanácti možných jsme získali šest a navíc jsme hráli jen jednou doma. Takže jsme spokojení a potvrzuje se, že jsme udělali dobře, když jsme do vyšší soutěže postoupili. Ta úroveň je o hodně vyšší a kluci sami říkají, že si zahrají mnohem líp,“ ujistil hrající trenér Aleš Šmerda.

Po porážce ve Velkém Meziříčí 2:3 a stejném vítězství v Brně, čekal Holubické o víkendu první dvojzápas. V hale v ostravské čtvrti Třebovice domácí Blue Volley Ostrava potvrdil, že chce patřit k hlavním favoritům soutěže. Do Ostravy neodcestovali Jaroslav Bláha a Zdeněk Haník a na poslední chvíli vypadla ze sestavy i jedna z největších opor Ján Namešanský. Hosté podlehli tlaku domácích v podstatě až od druhé sady.

I. liga mužů - sk. B:

Blue Volley Ostrava

– TJ Holubice 3:0

(20, 18, 15)

Sestava Holubic: Adamec, Gergeľ, Kolář, Koukal, Lukšíček, Mrázek, Muroň, Písařík, Russnák, Sankot.

TJ Holubice

– VSK Kolín 3:1

(28, 18, -23, 16)

Sestava: Adamec, Bláha, Gergeľ, Kolář, Koukal, Lukšíček, Mrázek, Muroň, Namešanský, Písařík, Russnák, Sankot. Trenér: Aleš Šmerda.

Tabulka:

1. Bučovice 4 3 0 1 0 11:4 10

2. Ostrava 5 1 3 0 1 12:9 9

3. Hr. Králové 4 2 1 1 0 11:7 9

4. Vel. Meziříčí 5 1 1 1 2 10:11 6

5. Holubice 4 1 1 1 1 8:9 6

6. Kolín 4 1 0 0 3 4:9 3

7. VK Brno 4 0 0 2 2 5:12 2

Příští kolo: Hradec Králové – Holubice, pátek 13. 10. (19.00).

„Zápas v Ostravě nám celkově nějak nesedl. První set jsme měli celkem dobře rozehraný. Jenže za stavu 18:18 jsme udělali nějaké chyby, kazili jsme podání a přihrávky a dostali jsme dva body přímo ze servisu.

Ostrava hrála dobře a potvrdila, že je silná. Ve třetím setu jsme už proházeli sestavu tak, aby si zahráli všichni hráči a připouštím, že to bylo i s cílem trochu pošetřit síly na domácí utkání s Kolínem,“ komentoval holubický kouč prohru 0:3.

Kolín má velmi mladé mužstvo, hrál poměrně dobře a naznačil, že i on může postupovým klíčem do nadstavby zamíchat. Přesto Holubičtí vývoj utkání kontrolovali, ovšem s výpadkem ve třetí sadě.

„Podle skóre první set vypadal na vyrovnané utkání, ale my jsme průběžně pořád byli asopň dva body vpředu. Oni víceméně pořád dorovnávali. Druhý byl podobný s tím, že jsme náskok dokázali navyšovat. Ve třetím jsme povolili hlavně na podání a hostům se začalo hodně dařit v útoku. Ve čtvrtém setu to bylo do stavu 15:15 vyrovnané, ale v závěru jsme uplatnili naše větší zkušenosti,“ stručně Šmerda popsal průběh utkání.

V dalším kole I. ligy čeká Holubické další těžká prověrka. V pátek nastoupí na palubovce třetího týmu tabulky Slavie Hradec Králové, která avizovala postupový cíl do extraligy.