I bez svého kapitána Martina Kováře, který se zranil na pátečním tréninku, si do tabulky připsali maximální počet pěti bodů za pět položených pětek. Tabulka ovšem nemá vypovídající hodnotu, utkání Dragon Brno - Praga Praha, Slavia Praha - RC Říčany a Sparta Praha - Tatra Smíchov byla odložena.

RC Přelouč

- Jimi RC Vyškov 9:30



Poločas: 9:13. Pětky: 0:5. Body: Kohout Jan 6 (2 TK), Rozkošný 3 (TK) - Pantůček 10 (P, TK, KP), Pytela 5 (P), Šenk 5 (P), O. Kovář 5 (P), 5 Chlabala (P). Rozhodčí Čekal.

Vyškov: Jaroš, Dolínek, Májovský, Trunečka, Monček, Kopřiva, Petr Pořízek, Ondřej Kovář, Svoboda, Němec, Chalabala, Pantůček, Pytela, Fialka, Šenk - Doležel, Mazal, Brtníček, Vinter, Voráč, Karel Školař st., Janský.

Trenér: Milan Štourač.

V Přelouči je i jeden i mistrovský titul. V roce 1970 jej získala jako vojenský klub tehdejší Dukla. Její nepřímí následovníci se do nejvyšší soutěže vrátili po dlouhých dvanácti letech. V obnovené premiéře na Spartě to měli těžké (porážka 13:48), o to víc byli nažhavení na první zápas na domácí půdě. Předvedli solidní výkon, ale na hosty poučené porážkou z Pragovky to nestačilo.

„Ty technické chyby, které jsme dělali v prvním zápase na Pragovce, v podstatě vymizely, ale zase tam byl problém finální přihrávky. Prakticky šest pětek jsme si pokazili sami, když jsme šli třeba dva nebo tři na jednoho soupeře. Takže výsledek je takový chudší. Na hřišti byla naše převaha větší, než ukazuje konečný rozdíl skóre,“ shrnul zápas trenér Vyškovanů Milan Šťourač.

Namotivovaní domácí zaskočili Vyškovany úvodním náporem a úspěšnými trestnými kopy, po kterých ještě ve třicáté minutě vedli 9:8. Jenže do přestávky se hosté dostali do vedení druhou položenou pětkou a ve druhé půli už skóre přibývalo jen na jejich straně. Domácí se snažili, ale jejich akce končily špatnou finální přihrávkou nebo na důsledné obraně hostů.

„Cíl získat pět bodů je splněný, ale vedla k němu trochu trnitá cesta. Bylo to takové víc ubojované. Na rozdíl od Pragovky, na kterou jsme vlítli, nám tady trošku utekl začátek a museli jsme dotahovat. Ale celkově samozřejmě převládá spokojenost,“ ujistil kouč Jimi.