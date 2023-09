Není to klasické derby, ale rozhodně velmi výjimečné utkání. Se Spartou Praha se ragbisté Vyškova kdysi přetahovali o mistrovské tituly. Nyní je proti sobě svádí čtvrtfinále Poháru ČSRU XV. První utkání se bude hrát v sobotu ve Vyškově. Odveta za týden v Praze. Do semifinále půjde celkově úspěšnější tým.

Ilustrační. | Foto: Petr Skála

Vyškovanům se v poslední době proti Spartě nedaří. V letošní jarní extralize s ní v základní části prohráli doma a potom i v semifinále na Spartě. Takže jí mají co oplácet a čeká se hodně prestižní souboj.

„Nepočítal jsem to, ale je možné, že se Spartou jsme nevyhráli už asi sedm let. Tuhle šňůru chceme přestřihnout. Takže to určitě bude vyhrocené a já si myslím, že i vyrovnané utkání. Určitě jim máme co vracet a mrzí nás hlavně to prohrané extraligové semifinále. Nažhavení určitě jsme,“ potvrdil výrazný náboj zápasu kapitán a stále ještě provizorní hrající kouč mužstva Martin Kovář.

Pohár ČSRU XV

Čtvrtfinále - 1. zápas:

JIMI RC Vyškov

– RC Sparta Praha

Sobota 16. září, 14.00 hodin, Areál J. Navrátila, Purkyňova ul.

Poslední vzájemné zápasy: Sparta – Vyškov 25:16 (extraliga semifinále), Vyškov – Sparta 5:10 (extraliga, základní část)

Pořadí v základních skupinách:

Skupina A

1. Říčany 3 3 0 0 76:65 14

2. Smíchov 3 1 1 1 105:61 8

3. Sparta 3 1 1 1 81:69 8

4. Praga 3 0 0 3 49:116 2

Skupina B

1. Slavia 3 3 0 0 135:45 15

2. Vyškov 3 2 0 1 115:74 12

3. Dr. Brno 3 1 0 2 42:117 4

4. Říčany B 3 0 0 3 43:99 1

Na trávník stadionku Jana Navrátila by měl přivést aktuálně kompletní tým. Tedy i s mladíky Jan Laidorfem, Šimonem Novákem a Lukášem Husárem, pro které jsou takové zápasy velkou ragbyovou školou.

„V sobotu bychom měli být v plné síle, horší to bude za týden v odvetě. Několik kluků se chystá zajet si na mistrovství světa do Francie a k tomu mohu přijít samozřejmě i nějaká zranění a jiné absence. V každém případě uděláme pro postup maximum a počítáme s podporou našich fanoušků,“ ujistil Kovář, který se do sestavy vrátí po dvouzápasové stopce za vyloučení na Slavii a hledá pomocníka pro koučování z lavičky.

Trochu nepřehledný prolínací systém domácího ragbyového poháru proti sobě ve čtvrtfinále ve druhé dvojičce postaví Slavia Praha a Pragu Praha. Nejlepší dva týmy z nejsilnější A skupiny Montfield Říčany a Tatra Smíchov postoupily přímo do semifinále, ale rozdají si to mezi sebou o první místo a lepší pozici pro závěrečné boje. A pokud Vyškované postoupí přes Spartu budou v příštím roce hrát základní pohárovou část v elitním áčku.