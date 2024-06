Druhý ročník Pelikans Cupu opět bučovičtí baseballisté uspořádali pro mladé naděje z prvních a druhých ročníků základních škol. Na baseballovém hřišti v Bučovicích se sešli reprezentanti šesti škol z regionu. V jednu chvíli se na hřišti pohybovalo téměř 200 dětí.

Pelikans Cupu v baseballu v Bučovicích. | Foto: BC Pelikans

Po napínavých bojích si první místo odvezlo družstvo ZŠ Tyršova Slavkov před ZŠ Nesovice a dalším týmem ze ZŠ Tyršova Slavkov. V turnaji probíhaly i doprovodné akce. V hodu do dálky se nejvíce blýskl Tobiáš Chlup úctyhodnými 24 metry. Druhý Sebastian Orosz hodil 23,75 metru a bronz si odnesl Tobiáš Türk s výkonem 23,5 metru.

„Nadšení dětí a celkově přátelský průběh jsou důkazem, že Pelikans Cup je více než jen sportovní událost. Jsme hrdí, že jsme mohli zorganizovat tuto nádhernou akci, která spojuje mladé naděje a podporuje v nich sportovního ducha. I po prohraných zápasech zůstala atmosféra pozitivní a veselá,“ zdůraznil člen pořadatelského štábu Jakub Kubečka.

Baseballový klub Pelikans Bučovice vítá nové členy a zejména z řad dětí ve věku od 5 do 11 let, které mají zájem o baseball. Kromě pravidelných tréninků a zápasů pro ně také pořádá letní příměstský tábor, který nabízí bohatý program plný sportu, her a nových přátelství. Více informací o klubu, členství a příměstském táboře najdete na: www.pelikans.eu