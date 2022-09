„Turnaj chápeme především jako setkání kamarádů a již tradičně skvělou sportovní i diváckou úroveň. Jsem rád, že k nám přijely týmy ze všech koutů republiky. Bohužel jeden nám omarodil a na poslední chvíli se odhlásil. Systém byl tradiční. Dle umístění po kvalifikační skupině se účastníci rozdělili do dvou turnajů. Ti šťastnější hráli turnaj Pohoda Cup 2022 a ti níže postavení si zahráli turnaj o Pohár Vyškovské nohejbalové ligy,“ upřesnil ředitel turnaje Libor Zeman.

Oba vyvrcholily dramatickým play-off. V turnaji Pohoda Cup se tam probojovaly týmy Dolních Počernic, NK Kylešovice, vedené trenérem Vsetína Lumírem Gebelem, NK Luleč tradičně vedeném Martinem Müllerem a tým Lopat z Bučovic.

„V prvním semifinále se proti sobě postavily Dolní Počernice proti Lopatám. V utkání se projevila zkušenost počernických a i když kluci z Bučovic statečně bojovali, tak se do finále nepodívali. Druhé semifinále Kylešovice – Luleč bylo mnohem vyrovnanější a po několika zvratech ve skóre nakonec vítězství pro sebe vybojoval svou nenápadnou, ale velmi účinnou hrou tým Kylešovic. Finále Počernice – Kylešovice mělo vysokou úroveň. K vidění bylo mnoho skvělých výměn. Obě mužstva se podělila o první dva sety a za stavu 1:1 se o celkovém vítězi rozhodovalo ve třetím. Až do stavu 3:6 tahali za kratší konec hráči Počernic. Po oddechovém čase se ale zvedli k obratu a nakonec slavili zasloužené vítězství 10:8, a tím i premiérové vítězství v turnaji. Třetí příčku pak vybojovali hráči Lulče,“ komentoval závěrečné zápasy ředitel turnaje.

Turnaj o Pohár Vyškovské nohejbalové ligy vyhrál tým Růžových jednorožců ve složení R. Fendrychová, O. Pavlíček, P. Jezdík. Ve finále porazil družstvo Vyškovské nohejbalové ligy s hráči M. Osičkou, R. Šišmou a L. Zemanem. Třetí skončill tým R.U.M. Holubice148 a čtvrtí nohejbalisté ze Studénky.

„Turnaj má pro mě velkou hodnotu, protože jsem rodák z Vyškova, vyrůstal jsem tady a nohejbal jsem se tady naučil hrát. Rád se sem vracím, potkávám zde své kamarády a turnaj má skvělou atmosféru,“ pochvaloval si extraligový hráč Milan Kaděra.

„Turnaj v Lulči je pro mě vyvrcholením letní nohejbalové sezony a mimořádně srdeční záležitost. Do Lulče hodně jezdíme na koupaliště. A je to takové pěkné zpříjemnění léta. Navíc myslím, že je to jeden z největších turnajů v republice. Každoročně je velmi dobře obsazen, takže je možno vidět opravdu kvalitní nohejbal,“ přidal se k pochvalám i několikanásobný mistr republiky Martin Müller, další z aktérů vyškovského extraligového působení v nejvyšší nohejbalové soutěži.