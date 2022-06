„Nanukový pětiboj v našem klubovém podání, doposud vždy nějakým způsobem promluvil do historických klubových tabulek. Tentokrát se vítězná Eliška Derková vyšvihla do samého čela pětiboje mladšího žactva. Krásné atletické počasí, slunečno a téměř bezvětří bylo k 62 startujícím atletům velice přející. A mladí to ocenili a odměnili svými nadšenými výkony,“ potvrdil kvalitní úroveň této klubové záležitosti trenér Jiří Hajzler.

Závodilo se v běhu na 60 m překážek, hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém, běhu na 60 m a běhu na 800 metrů.