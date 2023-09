OBRAZEM: V Tučapech byli nejrychlejší Irena Pospíšilová a Jiří Potůček

Tučapská desítka je tradičním závodem přespolních běžců na Vyškovsku. Ta letošní se běžela na upravené trati. Například v Nemojanech se běželo proti směru, co se tudy desítky let běhal. Letos se startující museli vypořádat nejen s nástrahami tratě, ale i velkým vedrem. Všechno to nejlépe zvládli Irena Pospíšilová z AK Drnovice a Jiří Potůček z AK Blansko-Dvorska, absolutní vítězové kategorií žen a mužů. Foto: akdrnovice.eu

