Přípravný futsal

Mezistátní zápasy žen ve Vyškově:

Česko – Slovinsko 1:3 (1:1), branky (nahrávky): 11. Šturmová (Pavková) – 7. Ermencová (Štrebihová), 31. Žvokeljová, 40. Žvokeljová.

Česko – Slovinsko 1:3 (0:1), 35. Plháková (Soquessa) – 9. Ložarová (Žvokeljová), 33. Ložarová, 40. vlastní Soquessa.

„Myslím, pořadatelsky můžeme dostat jedničku. Bylo to hodně náročně, udržet úroveň mezistátního zápasu, který má úplně jiné parametry. My jsme to však zvládli, za což všem patří díky. Nic nepotěší více, než slova předsedy svazu futsalu Radka Loba, který uvedl, cituji: Chtěl bych pochválit organizátory obou zápasů za perfektní přípravu. Odvedli skvělou práci. K němu se přidala vedoucí české ženské reprezentace Vladimíra Valíčková, která řekla: Děkujeme pořadatelům za organizaci, ZŠ Vyškov za zázemí haly, perfektní servis a samozřejmě divákům za podporu a fandění,“ sdělil spokojený předseda Amoru Antonín Petlach.