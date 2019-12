Zejména sobotní vítězství nad lídrem soutěže a největším aspirantem na postup, v jejich případě návrat, do extraligy Benátkám nad Jizerou je pro sokoly velice cenné. A nejen proto, že stáhli náskok soupeře v čele tabulky na dva body, ale hlavně protože jej zcela jednoznačně přehráli.

Nepsanému finále podzimní část druhé nejvyšší české volejbalové soutěže bučovický kouč a manažer Zbyněk Čížek přizpůsobil i sestavu pro zápas s teoreticky slabším ČZU Praha. Zahráli si hráči širšího kádru. Jen v úvodním setu jakoby se trochu hledali, ale v dalším průběhu už jasně ovládli palubovku. „Ano v hlavách jsme měli především Benátky a chtěli jsme na ně trochu pošetřit síly nejvíc vytížených hráčů, ale zároveň jsme chtěli ČZU oplatit porážku. Jsem rád, že jsme zvládli obojí. Pražané přijeli i s Fučíkem, ale vypadalo to, že mu to tady nesedlo. Ale hlavně naši kluci zahráli dobře,“ chválil šéf bučovické lavičky.

Po utkání s ještě na jaře extraligovým týmem z Benátek byl ještě spokojenější. Jeho mužstvo o začátku převzalo režii do svých rukou a vyjma výpadku ve třetím setu na hřišti jasně dominovalo. „Mám skvělý pocit, dnes tady hrál nejlepší tým soutěže a musím říct, že jsme jej jednoznačně přehráli. Prostě byli jsme lepší. Jednoznačně na servisu a přihrávce, v prvních dvou setech nám nadstandardně fungovala obrana. A měli jsme výborná čísla v útoku, kde nás táhli Neubauer a Perry. Takže jsem naprosto spokojený,“ neskrýval radost Čížek.

„Žádnou speciální přípravu jsme neměli, ale samozřejmě jsme očekávali, že to bude vyvrcholení podzimní sezony a že to může být i víc vyhrocené. Zahrál jsem si výborně a až na ten třetí set jsme to zvládli dobře. V tom třetím jsme vypadli hlavně v příjmu. Bylo dobré, že když jsme jej pokazili, že jsme se z toho nezbláznili, “ usmíval se Čížkem chválený David Neubauer.

Zmíněné komplikace pro domácí přišly ve třetím setu za stavu 8:6, kdy rozhodčí šest minut řešili situaci poté, co hostující hráč trefil smečí po odpískání domácího. „Tohle vždycky nahrává mužstvu, které nemá co ztratit. Oni prohrávali 0:2 na sety a 6:8. Já to vidím jednoznačně jako špatný verdikt rozhodčího. Bohužel nás to úplně vykolejilo a začali jsme přemýšlet o něčem jiném. V koncovce jsme sice dotahovali, ale neuhráli jsme ji. Zvažoval jsem nějakou změnu v sestavě. Ale i já jsem jakýmsi způsobem vychladl a rozhodl jsem se věřit té základní. Vyplatilo se to. Musím říct, že byla výborná a velmi nadstandardní . Takže se ve čtvrtém setu kluci dokázali vrátit k tomu, čím dominovali v prvních dvou setech,“ vysvětlil Čížek.

Hosté do Bučovic přijeli s pátečním skalpem Starého Města, kde vyhráli 3:1. V Bučovicích to vypadalo, že vítězství je stálo více sil, než vydali na palubovce. Trenéru Romanu Zvolskému nebylo po zápase vůbec do řeči a není divu, že hodnocení bylo velmi kritické. „Nemůžeme se na nic vymlouvat. Ani na nízký strop. Už jsme hráli v halách s nízkým stropem a uměli jsme se přizpůsobit. Dnes nám to prostě nesedlo. Nechytili jsme se v žádné herní činnosti. Já jsem pořád doufal, že se to otočí, ale když už přišly náznaky, tak jsme zase dělali zbytečné chyby. To je případ po čtvrtém setu, kdy jsme bohužel jsme zase sklouzli do našeho špatného výkonu. Nechci zlehčovat výkon Bučovic, hrály solidní volejbal, ale podle mě ne tak dobrý, abychom je nemohli porazit. A jestli to byl náš nejhorší výkon v sezoně? Určitě jeden z nejhorších a možná opravdu i nejhorší. Před tím. když jsme hráli špatně, to byli lehčí soupeři, na výhru to stačilo. Proti Bučovicím nemohlo,“ zdůraznil trenér Benátek.

I. liga mužů:

Sokol Bučovice - ČZU Praha 3:1 (-21, 22, 13, 19)

Bučovice: Červinka, Perry, Sankot, Přikryl, Dítě, Neubauer – Hrtus, Katona.

Sokol Bučovice – VK Benátky n. J. 3:1 (20, 16, -23, 16)

Bučovice: Přikryl, Hrtus, Perry, Neubauer, Mlčúch, Tezzele – Duda, Červinka, Dítě, Sankot, Katona, Masař. Trenér: Zbyněk Čížek.

Benátky n. J.: Hudák, Brychta, Kotek, Nesvačil, Bartůněk, Koloušek - Bermannn, Khomyl, Kratochvíl, Nesvačil, Němeček, Prajzler. Trenér: Roman Zvolský.