Po deváté se na atletickém stadionu za parkem ve Vyškově sešli atleti na tradičním mítinku Čokoládová tretra, akci s jedinečnou atmosférou. Hlavní pořadatel SSK Vítkovice pořádá již 64. ročník tohoto slavného podniku pro začínající atlety, a také v tomto roce dal důvěru Atletickému klubu AHA Vyškov, jako jednomu z deseti regionálních pořadatelů v ČR, což je pro klub velký závazek, ale zcela určitě i jisté oceněním.

Čokoládová tretra Vyškov 2024. | Foto: ahavyskov.cz

Na populární »Čokošku« se do Vyškova sjeli závodníci z 69 oddílů a klubů, celkem 234 atletů. Krásné počasí vydatně podpořilo nejen pořadatele, ale i závodníky. Ti předváděli kvalitní výkony, stále se bylo na co dívat, atmosféra byla strhující. Tři postupová místa do semifinále v Ostravě byla v sázce na běžeckých tratích 100 až 300 metrů, v hodu raketkou bojovaly děti ročníků narození 2014 / 2013 taktéž o postup do Ostravy.

Čokoládová tretra Vyškov 2024

Vítězové jednotlivých kategorií:

Mimino v náručí, 30 m: Stella Chubirka (Vyškov) 7,89 s.

Batole za ruku, 60 m: Olivie Vlk (SSK Vítkovice) 17,37 s.

Předškolák, 60 m: Rozálie Longová (Vyškov) 13,51 s. a Matyáš Novotný (Orlík Vyškov) 13,05 s.

Dívky, ročník nar. 2018 / 2017, 100 m: Lilly Petrželová (Atletika Olomouc) 18,36 s.

Chlapci, ročník nar. 2018 / 2017, 100 m: Filip Dvořák (AHA Vyškov) 18,09 s.

Dívky, ročník nar. 2015 / 2016, 200 m: Viktorie Sůkalová (AK Rosice) 32,26 s.

Chlapci, ročník nar. 2015 / 2016, 200 m: Maxim Eliáš (AK Česká Třebová) 33,66 s.

Dívky, ročník nar. 2016 / 2015, 300 m: Melisa Darkwah (SK Speed Brno) 47,94 s.

Chlapci, ročník nar. 2016 / 2015, 300 m: Adam Mertens (ASK Dipoli) 48,28 s.

Dívky, ročník nar. 2014 / 2013, hod raketkou: Sára Špačková (AHA Vyškov) 39,60 m.

Chlapci, ročník nar. 2014 / 2013, hod raketkou: Ludvík Mlejnek (ZŠ Bučovice 711, p. o.) 32,72 m.

***

Vložený závod žen na 200 m: Michaela Vylamová (AHA Vyškov) 25,90 s.

Vložený závod mužů na 200 m: Josef Jahoda (AHA Vyškov) 22,97 s.

„Jako poslední roky i tentokrát byl součástí závodu vložený závod žen a mužů na trati 200 m. Tam předvedli domácí atleti přehlídku nových osobních rekordů, vítězní Michaela Vylamová a Josef Jahoda zaběhli špičkové výkony, na které se bude dlouho vzpomínat. Postupujícím blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v semifinále Čokoládové tretry v Ostravě, které se uskuteční 27. dubna v předvečer velkého mezinárodního mítinku Zlatá tretra Ostrava,“ upozornil šéf pořadatelů Jiří Hajzler.