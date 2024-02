Pár vteřin chybělo, aby ragbisté JIMI Vyškov mohli vstup do nového ročníku extraligy hodnotit jako solidní. Jenže s Pragou Praha doma prohráli 19:20, když skóre ve prospěch hostů otočil z jejich posledního útoku tříbodovým dropgólem zkušený Petr Čížek.

Ilustrační. | Foto: Anry Lukáč

„Ta porážka mě neskutečně mrzí. Když jsme asi deset minut před koncem zápas zase otočili ve svůj prospěch a vedli jsme o dva body, věřil jsem, že to udržíme, že to nějak odkopeme. Ale něco prostě neklaplo a ten závěr jsme nezvládli,“ mračil se po utkání staronový trenér Vyškovanů Pavel Pala.

Tou komplikací byl zmíněný Čížkův dropgól, tedy tříbodový kop ze hry, které nepadají tak často. Domácí vedli, pak prohrávali a vedení si vzali zpět v 73. minutě pětkou Jiřího Pantůčka. Pár vteřin před koncem Praga získala výhodu a během ní se o dropgól pokusil Petr Čížek. Pro domácí bohužel spěšně.

Extraliga - 1. kolo:

JIMI RC Vyškov – RC Praga Praha 19:20

Poločas: 14:4. Body: P. Pořízek 5 (P), Prachař 5 (P), Pantůček 5 (P), M. Kovář 4 (2xKPP) – Dumas 7 (2xKPP, TK), Hošek 5 (P), Foubík 5 (P), Čížek 3 (DG). ŽK: O. Kovář - Novotný, Novák. Rozhodčí: Mendes – Cabrera, Švec. Diváků: 130.

Vyškov: Jaroš, Žižka, Kopřiva, Monček, Novák, P. Pořízek, Trunečka, O. Kovář, Toman, M. Kovář, Prachař, Pantůček, Schmied, Šenk, Pytela – Doležel, J. Kovář, Magueda, Fialka, Laidorf, Bandy, Janek. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Tatra Smíchov – Říčany 20:19, Sparta Praha – Dragon Brno 35:24.

Tabulka:

1. Sparta 1 1 0 0 35:24 5

2. Praga 1 1 0 0 20:19 4

T. Smíchov 1 1 0 0 20:19 4

4. Říčany 1 0 0 1 19:20 1

Vyškov 1 0 0 1 19:20 1

6. Dragon Brno 1 0 0 1 24:35 1

Příští kolo: Dragon Brno – Vyškov, sobota 24. 2. (15.00), stadion v Cacovicích.

„Ubránit jsme to asi měli, ale z pohledu z lavičky nevím, jak daleko k tomu naši hráči měli nebo neměli. Soupeř hrál pod nějakou výhodou a naši si prostě nepohlídali vyběhnutí po raku. Takže to dopadlo, jak to dopadlo,“ nechtěl se Pala moc vyjadřovat k rozhodujícímu momentu zápasu.

Naopak za klíčový pro vývoj celého utkání označil konec prvního poločasu, kdy Praga snížila jejich vedení 14:0 na 14:7.

„Ten zlom přišel na konci po prvního poločasu, kdy jsme vedli 14:0 a dostali jsme naprosto zbytečnou pětku. Pragovce to snížení a hlavně poločasová přestávka viditelně pomohly. Jakoby ožila a pak hrála s jakýmsi větším odhodláním a nasazením. Ale stejně jsme ten zápas měli vyhrát. Bohužel taky nesl všechny znaky úvodu sezony. Bylo to takové zvláštní utkání z obou stran. Neslané, nemastné od začátku. Rozhodně vůbec ne podle mého gusta,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Zápas rozehráli lépe Vyškované. Jejich první pětku položil v 17. minutě Petr Pořízek a Martin Kovář ji pojistil dvěma body z následujícího kopu. Na 12:0 zvýšil ve 24. minutě Štěpán Prachař, opět s Kovářovým dvoubodovým potvrzením. Další akce už bohužel domácí k tak úspěšnému konci nedotáhli a trest za to byl, jak popsal Pala, v závěru poločasu krutý. Otočku skóre pro Pražany pak zařídili v 51. minutě proměněným trestným kopem Jihoafričan Jacques Heinrich Dumas, o osm minut později položil pětku Vladimír Foubík a Dumas proměnil kop po pětce. Pantůčkovo položení sedm minut před koncem mělo být rozhodující. Jenže paní Štěstěna se přiklonila k soupeři.

„Co z tohoto výsledku pro nás nyní plyne? Především, že jsme si to sami zkomplikovali a teď musíme ty ztracené body prostě sehnat někde jinde. Potvrdilo se to, že extraliga bude velmi náročná a musíme doufat, že nám vydrží zdraví. A samozřejmě musíme výrazně zlepšit celou přípravu,“ zdůraznil Pavel Pala.

Ten měl v zápase k dispozici dva nové hráče. Mladíček Adam Žižka je odchovancem vyškovského ragby, ale ještě jako mládežník odešel do Ostravy. Ve Vyškově je teď na hostování a při svém prvním startu v extralize odehrál celé utkání. Argentinec Facundo Magueda vystřídal do druhého poločasu Tomislava Kopřivu a zahrál si pětadvacet minut. Podle Paly naznačil své možnosti, ale bude potřebovat nějakou dobu na aklimatizaci a sžití se s mužstvem.