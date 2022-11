Tabulka OP po podzimní části:

1. Amor C 8 7 0 1 89:40 21

2. Lazor Vyškov 8 7 0 1 83:37 21

3. Orli Bučovice 8 6 0 2 53:28 18

4. Mouřínov 8 4 1 3 59:46 13

5. Marefy 8 4 1 3 50:49 13

6. S. Bučovice 8 2 1 5 50:53 7

7. Krásensko 8 2 1 5 33:42 7

8. Orli Vyškov 8 1 2 5 47:97 5

9. Kozl.-Bohd. B 8 0 0 8 28:100 0

Jarní část by měla začít v dubnu.

Pořadí kanonýrů:

Ševčík Milan (Amor Kloboučky Vyškov C) – 24, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 22, Gregor Petr (Amor Kloboučky Vyškov) – 15, Lička Martin (Lazor Vyškov) – 15, Svoboda Dušan (Sokol Bučovice) – 15, Kučera Stanislav (JČ Marefy) – 14, Maláč Jakub (JČ Marefy) – 14, Procházka Lukáš (Amor Kloboučky Vyškov) – 14, Dufek Ladislav (Orli Bučovice) – 13, Nový Miroslav (Mouřínov) – 13, Kudlička Roman (Mouřínov) – 12, Vágner Jakub (Krásensko) – 12.

Ten ocenil, že soutěž proběhla bez větších rušivých momentů, které provázely předchozí ročníky.

„Kladem je odehrání podzimní části podle daného losu a s odkladem pouze dvou zápasů. A hlavně se letos hrálo bez kontumačních výsledků. To už se několik ročníků nepodařilo. Dalším plusem bylo, že velká část zápasů byla vyrovnaná a dramatická. Těch deklasujících výsledků, kdy poražený tým obdržel dvacet a více branek bylo méně, konkrétně jen tři,“ kvitoval šéf okresního futsalu.

A jak polovinu soutěžního ročníku viděli zástupci prvních tří týmů.

Milan Ševčík, Amor Kloboučky Vyškov: „Určitě můžeme být spokojeni. Prohráli jsme pouze úvodní zápas s Mouřínovem. Ten nám vůbec nevyšel. Po zbytek sezony jsme odehráli kvalitní zápasy podpořené zodpovědnou obranou. Jen škoda, že jsme některé turnaje měli problémy poskládat větší počet hráčů.“

Josef Lička ml., Lazor Vyškov: „Jsme rádi, že jsme neměli žádné problémy s počty hráčů. Na každý zápas se nás sešlo alespoň 5+1, což se nám už aspoň deset let nestalo. Jediná prohra s Amorem nás mrzí, ale byla zcela zasloužená, oni hráli futsal, my zase jakýsi paskvil, který nás ale baví. To je asi to, o čem to tady je.“

Rudolf Volec, Orli Bučovice: „My to hodnotíme poměrně kladně. Vzhledem k dlouhodobějšímu problému s šířkou kádru jsme s 18 body a celkově třetím místem v tabulce spokojeni. Navíc se nám podařilo do týmu zapracovat nového, mladého hráče, což je pro náš tým rozhodně pozitivum. Za zmínku určitě stojí zápas s JČ Marefy, se kterými jsme v poločase 0:4 prohrávali, ale nakonec se nám po výborném výkonu ve druhé půli podařilo zvítězit 5:4.“