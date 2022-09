Komentář k OP předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

„V Bučovicích se utkaly týmy, které se dlouhodobě umisťují v první pětce okresního přeboru. Černého Petra s nulou bodů dostaly Marefy, které ale byly k bodům velmi blízko v obou zápasech. Oba prohrály 4:5 a zvláště ten první s bučovickými Orly měly rozehraný velmi dobře. V prvním poločase byly efektivní, ale ve druhém se role obrátily a jen trocha štěstíčka chyběla alespoň k jednomu bodu. Domácí tým Orlů začal oba zápasy prvními poločasy s nulou branek na svém kontě a výkon diametrálně zlepšil až ve druhých poločasech. Na silný Amor to nakonec nestačilo. Přes vyrovnanost týmů byl favoritem Amor a očekávaných šest bodů získal jen velmi těsně a soupeře přehrál jen o jednu, resp. dvě branky.

Tabulka OP:

1. Lazor Vyškov 5 5 0 0 46:22 15

2. Amor KV C 6 5 0 1 52:31 15

3. FK Mouřínov 6 4 1 1 54:35 13

4. Orli Bučovice 4 2 0 2 23:18 6

5. JČ Marefy 4 1 1 2 27:25 4

6. Sok. Bučovice 5 1 1 3 35:37 4

7. Orli Vyškov 4 1 1 2 27:29 4

8. FC Krásensko 4 1 0 3 19:25 3

9. Kozlany-Boh. B 6 0 0 6 26:87 0

Další program:

Mezistátní utkání žen ČR – Slovinsko, pátek 30. září (17.30) a sobota 1. října (10.30), sportovní hala ZŠ Vyškov-Purkyňova.

Okresní přebor:

Sobota 1. října - SA Orel Vyškov (začátky 9.00, 10.00, 11.00): Amor Vyškov C - Lazor Vyškov, Lazor Vyškov - Orli Vyškov, Amor Vyškov C - Orli Vyškov.

Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice - Sokol Bučovice, Sokol Bučovice - FK Mouřínov, Orli Bučovice - FK Mouřínov.

Hřiště Bohdalice v parku: Kozlany-Bohdalice B - FC Krásensko, FC Krásensko - JČ Marefy, Kozlany-Bohdalice B - JČ Marefy.

Ve Vyškově na Orlech se utkaly týmy z konce tabulky. Domácí Orli a hostující Sokol prokázali větší futsalové zkušenosti oproti týmu Kozlan, který sice přijel ve slušné sestavě, ale obdržel dvakrát dvouciferný příděl. Kozlany zůstávají poslední bez zisku bodu. Třetí zápas Orlů a Sokola pak skončil zaslouženě remízou.

Ve Vyškově na stadionu se hrálo o vedení v průběžné tabulce mezi Lazorem, který byl stále bez ztráty bodu a aktuálním vedoucím týmem Mouřínovem, který měl jen jednu dvoubodovou ztrátu za remízu. Zápas byl vyrovnaný od počátku až do závěrečného hvizdu sudího. Lazor měl malinko více štěstíčka a získal plný počet bodů a pousnul se do čela tabulky. Mouřínovu pak připravilo těžké chvíle Krásensko, které sice zatím vyhrálo jen jeden zápas, ale porážky má jen s Amorem a Lazorem. Celkově se hrací den se vyznačoval neobvykle vysokým počtem vyrovnaných zápasů oproti vysokým výhrám.“

Okresní přebor:

SA Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice - JČ Marefy 5:4 (0:4), Dufek Ladislav 2, Bárek Jakub, Volec Lubomír, Šrom Marek - Kučera Stanislav 3, Chaloupka Vít, JČ Marefy - Amor Vyškov C 4:5 (4:5), Kopáček Lukáš 2, Maláč Jakub, Kučera Stanislav - Ševčík Milan 2, Chubirka Vadim 2, Hromek Vojtěch, Orli Bučovice - Amor Vyškov C 2:4 (0:3), Svoboda Michal, Šrom Marek - Ševčík Milan 2, Chadima Jan 2.

SA Orel Vyškov: Orli Vyškov - Kozlany-Bohdalice B14:4 (3:1), Nedvěd Petr 4, Potočiar Radoslav 4, Holler Jiří 3, Kokeš Jan 2, Bárek Petr - Kolečkář Jaroslav, Cingel Jakub, Švéda David, Petko Filip, Kozlany-Bohdalice B - Sokol Bučovice 2:19 (2:8), Ševčík Jakub, Kuba Lukáš - Svoboda Dušan 9, Kohoutek Jan 4, Nevole Petr 2, Šafařík Stanislav 2, Pavlík Jaroslav, Vágner David, Orli Vyškov - Sokol Bučovice 4:4 (2:3, Potočiar Radoslav 2, Bárek Petr, Heger Jan - Svoboda Dušan 3, Vágner David.

SA Stadion Vyškov: Lazor Vyškov - FK Mouřínov 6:5 (3:2), Lička Josef 5, Lička Martin - Vintr Ondřej 3, Sádlík Michal, Nový Miroslav, FK Mouřínov - FC Krásensko 8:6 (4:1), Nový Miroslav 4, Martinec Jan, Vintr Dalibor, Sádlík Michal, Vintr Ondřej - Vágner Vít 2, Matuška Miroslav, Jelínek Milan, Král Michael, Ševčík Karel, Lazor Vyškov - FC Krásensko 10:3 (4:0), Ertl Jaroslav 3, Lička Josef 3, Kučera Tomáš, Ertl Jan, Lička Martin, Legner Jiří - Vágner Jakub 2, Vágner Vít.