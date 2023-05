Nejlepší vstup do jarní části okresního přeboru futsalistů měly v prvních turnajích týmy Amor Kloboučky Vyškov C, JČ Marefy a Orli Bučovice. Ty si za vítězství v obou zápasech připsaly plný počet šesti bodů.

Ilustrační. | Foto: Deník/VLP Externista

Hrály se tři turnaje na umělých trávnících sportovních areálů TJ Mouřínov, ZŠ Školní Bučovice a Orel Vyškov.

Komentář předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

„V Mouřínově domácí tým přivítal soupeře z opačných konců tabulky, Kozlany-Bohdalice a vedoucí Amor Kloboučky Vyškov C. Všechny zápasy proběhly a skončily dle papírových předpokladů. V Bučovicích byl favoritem hostující Lazor Vyškov, ale přijel bez hráčů na střídání. Toho využily oba další týmy a získaly skalp mužstva přezimujícího na druhém místě tabulky. Vzájemný zápas domácího Sokola a hostujících Maref byl celou dobu těsný ve prospěch hostů a také tak skončil. Ve Vyškově byli favoritem hostující Orli z Bučovic. Oba zápasy byly v prvních poločasech vyrovnané, ale druhé poločasy měly Bučovice pod kontrolou a odvezly si plný počet bodů. Třetí zápas domácích Orlů a hostujícího Krásenska byl vyrovnaný od počátku až do konce. V závěru se štěstíčko přiklonilo na stranu hostů a domácí tým zůstal bez bodů.“

Tabulka:

1. Amor C 10 9 0 1 126: 46 27

2. Orli Bučovice 10 8 0 2 68: 31 24

3. Lazor Vyškov 10 7 0 3 90: 50 21

4. Marefy 10 6 1 3 64: 58 19

5. FK Mouřínov 10 5 1 4 76: 62 16

6. Sok. Bučovice 10 3 1 6 63: 65 10

7. Krásensko 10 3 1 6 38: 50 10

8. Orli Vyškov 10 1 2 7 50:109 5

9. Kozlany-Bo. B 10 0 0 10 35:139 0

Střelci branek: Ševčík Milan (Amor Kloboučky Vyškov) – 31, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 24, Gregor Petr (Amor Kloboučky Vyškov) – 22, Svoboda Dušan (Sokol Bučovice) – 20, Kučera Stanislav (JČ Marefy) – 18, Nový Miroslav (Mouřínov) – 17, Dufek Ladislav (Orli Bučovice) – 16, Kudlička Roman (Mouřínov) – 16, Maláč Jakub (JČ Marefy) – 16, Lička Martin (Lazor Vyškov) – 15, Procházka Lukáš (Amor Kloboučky Vyškov) – 14, Volec Lubomír (Orli Bučovice) – 14.

Další turnaje:

Hřiště Bohdalice v parku, pátek 19. května: Kozlany-Bohdalice B – Orli Vyškov (18.00), Orli Vyškov – Sokol Bučovice (19.00), Kozlany-Bohdalice B – Sokol Bučovice (20.00).

Sportovní areál Orel Vyškov, pátek 19. května: Amor Vyškov C – Orli Bučovice (17.00), Orli Bučovice – JČ Marefy (18.00), Amor Vyškov C – JČ Marefy (19.00).

Sportovní areál Krásensko, sobota 20. května: FC Krásensko – Lazor Vyškov (09.00), Lazor Vyškov – FK Mouřínov (10.00), FC Krásensko – FK Mouřínov (11.00).

Okresní přebor - výsledky:

SA TJ Mouřínov: FK Mouřínov – Kozlany-Bohdalice 15:3 (8:0), Nový Miroslav 4, Supuka Antonín 3, Kudlička Roman 3, Švec Radek 3, Boháč Jan, Křivánek Radovan - Flajzar Martin 2, Korkován Zoltán; Kozlany-Bohdalice – Amor Vyškov C 4:24 (2:12), Flajzar Martin 4 - Aujeský Radim 5, Zápotočný Ladislav 5, Gregor Petr 4, Ševčík Milan 4, Štrublík Ladislav 4, Šrámek Karel, Bartoš Marian; FK Mouřínov – Amor Vyškov C 2:13 (0:8), Vintr Dalibor, Kudlička Roman - Gregor Petr 3, Ševčík Milan 3, Aujeský Radim 2, Štrublík Ladislav 2, Zápotočný Ladislav 2, Bartoš Marian.

SA ZŠ Školní Bučovice: Sokol Bučovice – JČ Marefy 6:8 (2:4), Nevole Petr 3, Pavlík Jaroslav 2, Svoboda Dušan - Kučera Stanislav 2, Doupovec Lukáš, Maláč Jakub, Kopáček Lukáš, Chaloupka Vít, Adamík Tomáš, Svoboda František; JČ Marefy – Lazor Vyškov 6:3 (2:0), Kučera Stanislav 2, Chaloupka Vít 2, Maláč Jakub, Adamík Tomáš - Kučera Tomáš 2, Lička Josef; Sokol Bučovice – Lazor Vyškov 7:4 (4:1), Svoboda Dušan 4, Pavlík Jaroslav, Šafařík Stanislav, Kotík Milan - Kučera Tomáš, Ertl Jan, Ertl Jaroslav, Lička Josef.

SA Orel Vyškov: Orli Vyškov – FC Krásensko 2:3 (1:1), Kremlička Jaroslav, Kokeš Jan –- Henek Aleš, Jelínek Milan, Vágner Jakub; FC Krásensko – Orli Bučovice 2:6 (2:2), Jelínek Milan, Sekanina Josef - Dufek Ladislav 3, Bárek Jakub, Svoboda Michal, Volec Lubomír; Orli Vyškov – Orli Bučovice 1:9 (1:2), Nedvěd Petr - Bárek Jakub 3, Volec Lubomír 2, Volec Rudolf 2, Svoboda Michal, Šrom Marek.