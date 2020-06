Podzimní boje v okresním přeboru futsalistů slibovaly zajímavou jarní část. Ve hře o titul byly čtyři týmy, mezi nimiž byl jen pětibodový rozdíl. Bohužel Covid-19 klasickou jarní část zrušil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / VLP Externista

O víkendu okresní futsalisté rozehrají náhradní program. Místo sedmi hracích víkendů se zúžil na dvě hrací soboty 6. a 13. června. Hrát se v nich bude turnajově, klasicky každý s každým. Z prvních čtyř turnajů nyní postoupí čtyři vítězné týmy a dva nejlepší týmy z druhých míst. Ve 2. kole 13. června to budou dva turnaje. Vítězné týmy postoupí do finále a týmy z druhých míst do zápasu o bronz. Finále a zápas o 3. místo odehrají následně po 2. kole.