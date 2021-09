Tabulka OP: 1. Lazor Vyš. 4 4 0 0 38:11 12 2. Mouřínov 6 4 0 2 41:33 12 3. Kozlany B 6 2 1 3 38:52 7 4. Amor C 4 2 0 2 34:20 6 5. Krásensko 4 2 0 2 28:36 6 6. S. Bučov. 4 1 1 2 22:28 4 7. Marefy 2 1 0 1 20:14 3 8. Nouzka 2 1 0 1 15:22 3 9. Vyškov Ci. 3 1 0 2 12:20 3 10. Orli Vyšk. 3 0 0 3 9:21 0

„V Bohdalicích má domácí prostředí FC Kozlany. Opět se představil s výrazně posílenou sestavou. Ještě v minulém ročníku by byly jasnými favority oba hostující týmy. Domácí tým sehrál tři vyrovnané poločasy a jeden vítězný. Zrodila se tak výhra nad vyškovskými Orly a remíza se Sokolem Bučovice, který po loňské nulové sezoně také sbírá body. Doplatil na to tým Orlů, který po prohře s domácím týmem podobně podlehl i Sokolu. V Mouřínově se v prvním zápase střetl domácí tým, který vedl průběžnou tabulku spolu s dosud neporaženým Lazorem Vyškov. Domácí tentokrát neměli tak ideální sestavu jako v předchozích hracích dnech a od začátku bylo zřejmé, že zápas ovládli herně i gólově rozjetí hosté. Takto se představil nový vedoucí tým přeboru. Lazor si snadno poradil i s druhým hostujícím týmem Vyškov City. Ve třetím zápase poražených týmů si spravil náladu domácí tým a po vcelku vyrovnaném prvním poločase v tom druhém City jasně přehrál.“

Loni na podzim zastavil okresní přebor futsalistů Covid-19, letos sportovce zatím nebrzdí, přesto byl odložený již třetí turnaj přeboru. Tentokrát plánovaný do sportovního areálu Orla Vyškov. Hrálo se tedy jen na umělých trávnících sportovních areálů Stadion Vyškov a Bohdalice v parku. Úspěšně, tj. s plným počtem šesti bodů za dva vítězné zápasy hracího dne, hrál jen tým Lazor Vyškov.

