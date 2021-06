BUČOVICE – LULEČ 3:4

Sestavy: Kolaja, Landa, Horák, Jelínek – Müller, Deutsch, Kroutilík, Vlach, Dočkal, Höfer.

V první dvojici nastoupil hostující Müller s Höferem proti Horákovi s Jelínkem a v těsných koncovkách urvali první bod pro Luleč. Do druhé dvojky Bučovice nasadily ofenzivního Kolaju s Landou proti Krotilíkovi s Deutschem. Tento zápas měl zásadní vliv na průběh celého utkání, když ve třetím setu hosté prolomili útok a v rozhodující sadě zvítězili. Následná trojice Kolaja - Landa - Horák proti Vlachovi s Dočkalem a Müllerem šla rychle do výrazného vedení kvůli nevynuceným chybám hostů. Druhý a třetí set ale už byl plně v režii favorizované lulečské trojice a hosté šli do zápasového vedení 0:3. Vložená dvojice byla ze strany domácích pohlídanou záležitosti a ve dvou setech vykřesala naději na obrat – 1:3. Druhá trojice pak přinesla snad největší bitvu. Ofenzivní Kolaja – Landa - Jelínek nastoupila proti defenzivně postavené trojici Höfer – Deutsch -Kroutilík. Utkání dospělo do třetího setu a po nevynucené chybě bučovické formace Luleč zvýšila na 1:4. To bylo ovšem ze strany hostů vše a následně dvě dvojice byly v režii domácích. Konečný stav 3:4 znamená dělbu bodů v poměru 1:2.

Tabulka:

1. Luleč 5 28:7 14

2. Ivanovice n. H. 5 26:9 12

3. Holubice B 4 14:14 6

4. Bučovice 4 14:14 5

5. Mor. Prusy A 5 12:16 5

6. Hlubočany 5 12:23 4

7. Holubice A 1 7:0 3

8. Ježkovice 3 6:15 3

9. Mor. Prusy B 5 7:28 2

Program 7. kola – pátek 18.6.: Ivanovice n. H. - Bučovice (17.30), neděle 20. 6.: Hlubočany – Moravské Prusy B (9.00), Ježkovice – Holubice B (10.00).

„Na utkání proti jsme se dobře připravili, protože jsme věděli, a taky doufali, že Bučovice postaví hráče z krajského přeboru. To se také potvrdilo a utkání slibovalo vyrovnanou bitvu. Mně osobně se na bučovických kurtech hraje skvěle, vždy si zde dobře zahraji. Navíc Bučovice hrají rok od roku lépe a tudíž body si odsud zadarmo neodvezete. Za výkon musím vyzdvihnout dvojici Deutsch - Kroutilík, kterým se podařilo prolomit důležitý bod na 2:0 proti Kolajově dvojce. Líbil se mně i zápas trojky Deutsch - Höfer – Kroutilík. Na druhou stranu moje trojice se potýkala s řadou nepřesností a z toho plynoucích nevynucených chyb, které si v takových utkáních nesmíme dovolit. Navíc podcenění závěrečných dvojic nás stálo veledůležitý bod. Co se týče výkonu hostů, tak bych pochválil výkonnostní vzestup celého týmu a kompaktnost hráčů,“ komentoval průběh utkání a výsledek lulečcký kapitán Martin Müller.

HOLUBICE B – IVANOVICE N. H. 2:5

Sestavy: Fendrichová, Pavlíček, Šišma, F. Dlabka, R. Dlabka, Sušil, Hrdina – Zemánek, Šamalík, Indra, S. Guttler, Trnka

Výborný start měla rezerva Holubic v dopoledním utkání dvou vyrovnaných týmů. První dvojice patřily po těsných koncovkách domácím a vedly 2:0 na zápasy. Utkání nabídla krásné výměny a většina setů se rozhodovala v koncovkách. Hostující Ivanovice, které vedl ligový Petr Zemánek, ale šňůrou pěti vyhraných zápasy otočily skóre odvezly si všechny body.

„Chtěl bych poděkovat celému týmu za bojovnost a krásnou hru. Ivanovice dojely v silné sestavě, která nedávno hrála druhou ligu. Zápas jsme si užili a ve vypjatém zápase si krásně zahráli. Škoda prohrané poslední dvojky, kdy jsme mohli brát aspoň bod,“ ocenil své spoluhráče i soupeře domácí Radek Šišma..

Zápasy Moravské Prusy A – Moravské Prusy B a Holubice A – Ježkovice byly odloženy.

Předehrávka 7. kola:

MORAVSKÉ PRUSY B – HOLUBICE A 0:7

Sestavy: Večerka, Cigoš, Klvač, Osička – Malec, Duchoň, Soukup, Zavadil, Navrátil.

První zápas v letošní sezoně odehrály Holubice v předehrávce 7. kola. Suverénně vyhráli nad béčkem Moravských Prus, kterým chyběl Dušan Jánoška. „Konečně jsme mohli odehrát soutěžní zápas a věřím, že brzy všechny odložené zápasy dohrajeme,“ svěřil se vedoucí týmu Holubic Lukáš Malec.