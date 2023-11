Ve Vyškově šlo Lazoru a Orlům z Bučovic o čelní místa v tabulce a využití zaváhání druhé rezervy Amoru Kloboučky Vyškov s týmem Maref.

Komentář předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

Okresní přebor

SA Stadion Vyškov: Lazor Vyškov – Krásensko 04 8:5 (5:1), Lička Josef 4, Ertl Jan 3, Lička Martin – Henek Aleš 2, Vágner Jakub 2, Matuška Jakub; Orli Bučovice – Krásensko 04 12:2 (6:1), Bárek Jakub 5, Lazor Zdeněk 4, Svoboda Zdeněk, Koudelka Petr, Nový Ondřej – Henek Aleš 2.

SA Krásensko: Krásensko 04 - Sokol Bučovice 5:0, kontumace.

Tabulka po podzimní části:

1. Lazor Vyškov 6 5 0 1 46:20 15

2. Or. Bučovice 6 5 0 1 43:18 15

3. Amor Vyš. C 6 4 1 1 32:20 13

4. JČ Marefy 6 3 1 2 51:27 10

5. Krásensko 6 2 0 4 27:49 6

6. So. Bučovice 6 1 0 5 16:45 3

7. Orli Vyškov 6 0 0 6 10:46 0

Střelci branek:

Kopáček Lukáš (JČ Marefy) – 12, Bárek Jakub (Orli Bučovice) – 11, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 11, Ertl Jan (Lazor Vyškov) – 10, Maláč Jakub (JČ Marefy) – 10, Lička Martin (Lazor Vyškov) – 9, Ševčík Milan (Amor Vyškov) 9, Adamík Tomáš (JČ Marefy) – 7, Drlík Martin (Sokol Bučovice) – 6, Henek Aleš (Krásensko 04) – 6, Svoboda František (JČ Marefy) – 6, Šťastný Jan (JČ Marefy) – 6.