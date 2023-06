Už předposlední jarní turnaje okresního přeboru futsalistů určily nového okresního přeborníka. Titul v předstihu obhájilo C mužstvo Amoru Kloboučky Vyškov. V závěrečném turnaji tedy půjde o rozdělení dalších medailí, na které jsou ještě tři kandidáti, Lazor Vyškov, Orli Bučovice a Marefy.

V plánu byly tři turnaje na umělkách sportovního areálů Gymnázium Bučovice, ZŠ Školní Bučovice a Hliník Marefy. Bohužel v Bučovicích na Gymnáziu se turnaj scvrknul jen na jeden zápas, opět chyběly Kozlany-Bohdalice, se kterými to nevypadá dobře.

Okresní přebor

Tabulka:

1. Amor C 14 13 0 1 153:57 39

2. Lazor 14 10 1 3 116:60 31

3. O. Bučovice 14 9 2 3 81:42 29

4. Marefy 14 8 2 4 91:76 26

5. S. Bučovice 14 6 1 7 92:78 19

6. Mouřínov 14 6 1 7 96:97 19

7. Krásensko 14 4 1 9 54:83 13

8. Orli Vyškov 14 2 2 10 66:132 8

9. Kozlany-Bo. B 14 0 0 14 35:159 0

Poslední turnaje, sobota 3. června (začátky zápasů 9.00, 10.00 a 11.00) – sportovní areál TJ Mouřínov: Mouřínov – Sokol Bučovice, Sokol Bučovice – Orli Bučovice, Mouřínov – Orli Bučovice.

SA Stadion Vyškov: Lazor Vyškov – Amor Vyškov C, Amor C – Orli Vyškov, Lazor – Orli Vyškov.

SA Studnice: Krásensko – Kozlany-Bohdalice B, Kozlany-Bohdalice B – Marefy, Krásensko – Marefy.

Komentář předsedy okresní komise futsalu Franty Tobolíka:

„V Bučovicích na hřišti u základní školy byl favoritem Amor, ale domácí tým Sokola se pokusil zaskočit silného soupeře. Nebyl na špatné cestě, první poločas dlouho vedl a hosté se protlačili do vedení až v závěru poločasu. Ve druhém poločase už hosté zápas kontrolovali a skóre ještě mírně navýšili. V utkání hostujících týmů kraloval od počátku Amor a nedal Krásensku žádnou šanci. Ve třetím zápase potvrdil domácí tým, proč trápil Amor a Krásensko úplně převálcoval. Po turnaji mohl Amor s předstihem spustit oslavy titulu přeborníka okresu, již sedmého v řadě. Při absenci Kozlan-Bohdalic se tedy na gymnáziu v Bučovicích utkaly jen domácí Orli s Lazorem. Ve velmi důležitém zápase o pořadí na bedně. Při vítězství se mohli domácí posunout na druhé místo nebo Lazor mohl zůstat v kontaktu s prvním Amorem. Průběh zápasu byl dramatický, ale současně velmi vyrovnaný. Také nakonec skončil remízou a v posledním hracím dnu se bude hrát jen o druhé místo v tabulce. V Marefách byl favoritem domácí tým, který si v podstatě pojistil čtvrté místo, když oba soupeře porazil s dvouciferným skórem. Jen v derby se sousedním Mouřínovem prohrál těsně první poločas, ale v tom druhém exceloval.“

Úspěšně, tj. s plným počtem šesti bodů za dva vítězné zápasy hracího dne hrály týmy Amor Vyškov a JČ Marefy.

Okresní přebor - výsledky:



SA Gymnázium Bučovice: Orli Bučovice – Lazor Vyškov 2:2 (1:1), Dufek Ladislav, Volec Lubomír – Kučera Tomáš, Legner Jiří; Lazor Vyškov – Kozlany-Bohdalice B 5:0, kontumace; Orli Bučovice – Kozlany-Bohdalice B 5:0, kontumace.

SA ZŠ Školní Bučovice: Sokol Bučovice – Amor Vyškov C 4:7 (4:5), Vágner David, Huliák Jan, Svoboda Dušan, Pohanka Ondřej – Aujeský Vít 2, Aujeský Radim 2, Bartoš Marian, Štrublík Ladislav, Forró Adam; Amor Vyškov C – FC Krásensko 8:2 (4:1), Aujeský Vít 3, Aujeský Radim 2, Gregor Petr, Ševčík Milan, Štrublík Ladislav – Holý Gabriel, Koutný Jan; Sokol Bučovice – FC Krásensko 16:3 (6:3), Svoboda Dušan 8, Drlík Martin 3, Šafařík Stanislav 2, Pohanka Ondřej 2, Huliák Jan – Henek Aleš 2, Vágner Matěj.

SA Hliník Marefy: JČ Marefy – Orli Vyškov 11:3 (3:1), Kopáček Lukáš 4, Kučera Stanislav 3, Doupovec Lukáš, Maláč Jakub, Chaloupka Vít, Svoboda František - Neděla Vojtěch 3; Orli Vyškov – FK Mouřínov 5:8 (4:1), Neděla Vojtěch 3, Kremlička Jaroslav, Ševčík Lukáš - Vintr Dalibor 2, Kudlička Roman 2, Nový Miroslav 2, Křivánek Radovan, Jelínek Roman; JČ Marefy – FK Mouřínov 11:6 (4:5), Maláč Jakub 4, Kopáček Lukáš 2, Chaloupka Vít 2, Doupovec Lukáš, Šťastný Jan, Svoboda František - Křivánek Radovan 2, Vintr Ondřej 2, Vintr Dalibor, Jelínek Roman.