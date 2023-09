Série vyškovských hokejistů s těžkými soupeři v zápasech v rámci letní přípravy přinesla jejich druhou porážku. Na domácím ledě podlehli svému konkurentu z druhé ligy Slezanu Opava 2:3. Rozhodující gól dal v 55. minutě z trestného střílení Adam Beránek.

Druhou porážku v šestém přípravném utkání uštědřil hokejistům Vyškova (červení) Slezan Opava. | Foto: Marie Nezbedová

Proměněním „penalty“ za podražení soupeře v samostatném nájezdu na brankáře Slezané zvýšili své vedení na 3:1. Vyškované sice rychle kontrovali kontaktním gólem Michala Janečka, ale hosté v závěru vítězství ubránili.

Opava je klub s velkou hokejovou tradicí a zkušenostmi. Ty dokáže uplatnit, i když aktuálně omlazuje kádr a do Vyškova nepřijeli některé dlouholeté opory. Už ve druhé lize s ní Vyškov hrával těžké zápasy, když musel dotahovat její vedení. Ve čtvrtečním utkání to bylo podobné. Domácí měli výraznou převahu a hodně šancí, ale v prvních dvou třetinách vyšli proti precizní defenzívě hostů střelecky naprázdno. I zásluhou vynikajícího výkonu jejich brankáře Jakuba Urbische, který udržel čisté konto, ale po druhé třetině musel pro zranění střídat. Nahradil ho Antonín Nowak.

Příprava:

Hokej Vyškov

– HC Slezan Opava 2:3

Třetiny: 0:1, 0:1, 2:1. Branky (nahrávky): 44. Studený (Komínek, Lehečka), 55. Janeček (Studený) – 15. Ludvík (Kadula, Brada), 31. Vašenka (Adamec, Vojtovič), 55. Beránek (TS).

Vyškov: Synek – Dluhoš, Hohl, Mikulík, Studený, Hefka, Holemý – Komínek, Lehečka, Sebera – Krejčí, Vašíček, Štefka – Popelka, Kořenek, Komínek – Tomajko, Janeček, Ramert. Trenér: Michal Konečný.

Příští zápasy: Vyškov – Velké Meziříčí, úterý 12. 9. (18.00), Hodonín – Vyškov, čtvrtek 14. 9. (18.30).

„Na to, že jsme prohráli, tak k zápasu moc výhrad mít nemůžu, protože si myslím, že jsme byli jednoznačně lepší. Až na tu koncovku. Nedávali jsme vyložené šance, měli jsme přes padesát střel, nevyužívali jsme přesilovky, dokonce i pět na tři, jeli jsme dvakrát sami na branku… Oni navíc měli vynikajícího brankáře, který snad chytal druhou německou ligu. Ten je v podstatě udržel nad vodou. My si teď v každém zápase vytvoříme hodně gólovek, samozřejmě někdy narazíte, to tak v hokeji bývá,“ komentoval výsledek trenér Michal Konečný.

Ten nechal odpočívat mladé obránce Tomáše Žižku a Adama Hamrlu, v útoku byly čtyři řady, přičemž Tomáš Komínek alternoval v první a třetí.

„I takové zápasy jsou, takže my se musíme připravit na to, že proti nám soupeři už budou hrát úplně jinak než loni, kdy jsme ve druhé lize byli neznámým nováčkem. Opava velmi dobře bránila a jsem rád, že hrajeme takovéhle přípravné zápasy, které nás přes přesvědčují, že to v soutěži rozhodně nebude jednoduché. “ dodal kouč Vyškova.

Také pro Slezan to bylo hodně důležité utkání. Šel do něj povzbuzený vítězstvím na prvoligovým Šumperkem a remízou s Havířovem, který Konečný považuje za jednoho z nejvážnějších uchazečů o postup z druhé ligy.

„Už v Havířově jsme nastoupili v okleštěné sestavě, dnes nehrál ani Kryštof Stuchlík a volno jsme dali Marku Slížovi, do branky tak šel Jakub Urbisch, který se s námi momentálně připravuje. Za vše hovoří to, že po čtyřiceti minutách odstoupil za stavu 2:0 kvůli zranění. Pro Tondu Nowaka to pak byla těžká situace, protože domácí začali tlačit, ale poradil si dobře. Z našeho pohledu byla nejpovedenější první třetina, která od nás byla herně kvalitní. Ve druhé třetině jsme se dostali pod tlak a už jsme nehráli tak dobře, třetí třetina byla taková nahoru dolů. Máme z výhry radost, přiznám se, že někteří kluci mě příjemně překvapují a věřím, že si to přenesou do ligy. Je super, že jsme to zvládli i bez zkušených kluků, chyběl nám Honza Štindl, Tomáš Rousek, Kryštof Stuchlík nemohl kvůli práci a Tomáš Káňa ještě také není připraven,“ zhodnotil zápas na webových stránkách Slezanu trenér Pavel Zdráhal.