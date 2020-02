Mladí orlíci si odvezli kompletní sadu medailí. Zlato brala po suverénním výkonu Ester Vlachová v kategorii minipřípravek, stříbro za velmi bojovný výkon Dominik Černý v téže kategorii chlapců. Bronz až v závěru závodu vybojovala Lucie Doležalová v kategorii atletická školka.

Na talenty pak navázali dospělí. Na start trati dlouhé 7,3 kilometru se postavilo 168 závodníků. Žluté dresy vyškovských orlů byly vidět nejen na trati, ale i na stupních vítězů. A opět to vyneslo kompletní sadu medailí. Pro vítězství v kategorii dorostenek si doběhla v dobré formě běhající Anna Halasová, stříbro mezi ženami nad 55 let vybojovala Anna Málková, bronzem se blýskla nadějná juniorka Martina Kuncová, stejně jako v kategorii nejstarších mužů nad 70 let Jiří Bubeník. Nejlepší závodnicí v kategorii nad 35 let byla vyhlášena Vendula Dudová. Stupně vítězů jen těsně unikly čtvrté Daně Skřivánkové.

MEDAILE Z PORUBY

Výprava nejmladších závodníků Orla Vyškov se vydala na sever Moravy na halové atletické závody Kids Athletics Poruba, které patří mezi největší dětské závody v České republice. Startovalo 685 závodníků z 60 oddílů z Čech a Moravy, a také z Polska. Orel Vyškov reprezentovalo dvaadvacet dětí. „Naši orlíci zúročili píli a nasazení v tréninku a vytvořili si 24 osobních rekordů při 42 startech. Ani rekordy oddílu nezůstaly beze změn, v ostravské hale se přepisovaly hned čtyřikrát,“ zdůraznil trenér Jaromír Čapek.

Za nejlepší výkony brali orlíci i dvě medaile. Obě byly bronzové. První získala Vendula Valíčková ve finále běhu na 60 metrů. „Jeho závěr byl velmi dramatický. Vendulka bronz urvala doslova brutálním finišem. Měla stejný čas (8,42 s.) jako čtvrtá v pořadí a o třetím místě rozhodly tisíciny vteřiny,“ popsal koncovku závodu Čapek.

Druhou medaili vybojoval Matyáš Čapek ve skoku dalekém výkonem 380 centimetrů. Trochu tak zmírnil zklamání ze čtvrtého místa v běhu na 60 metrů. Do první desítky výsledkových listin se dále dostali: Stela Tomanová v běhu na 800 metr (5. místo) a ve skoku dalekém (10.), Pavel Daněk ve výšce (9.), Zuzana Křížová v běhu na 60 m překážek (7.) a Magdalena Zouharová v kouli (7.).