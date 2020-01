Stále výrazněji o sobě dávají vědět především atleti Orla. Na mistrovství republiky se ve svých kategoriích kvalifikovali čtyři chodkyně, Leona Hanulíková, Anna Halasová, Tereza Račanská, Michaela Škařoupková, dále vrhači Alexandr Čača a Miroslav Dvořáček, běžkyně Iveta Trojancová a skokan do výšky Jan Donneberger. Chodkyně Ivana Škaroupková se prosadila na mistrovství světa veteránů v chůzi v Polsku. Jako družstvo Vyškované obsadili druhé místo v konkurenci šedesáti jednot v celoroční a celostátní Orelské běžecké lize. V ní startovalo více než sedmdesát vyškovských běžců a dvacet šest z nich se umístilo mezi třemi nejlepšími v hodnocení jednotlivců.

„Velmi se mně zamlouvá, jak se vyškovský Orel stává masovým společenstvím. Třeba v mládeži v atletice už máme přes 250 mladých orlíků. Ve florbale elévy, přípravku, starší a mladší žáky, dosrostence a juniory. Mimochodem pro současné juniorské mistry je to již třetí titul, co od žáků hrají spolu. Od září se nám rozběhla nová soutěžní disciplína Parkúr. To je takový speciální víceboj s prvky gymnastiky, atletiky i jiných sportů. Tomu se už u nás věnuje přes čtyřicet dětí,“ zdůraznil Zbořil.

Orli si loni také vylepšili svůj areál. V nové tribuně navíc vznikl i tolik potřebný sklad pro atletické náčiní a pomůcky, který vzhledem k narůstajícím počtům členů už citelně chyběl.

„Já musím zmínit i další z vrcholů naší činnosti, a to charitativní trojboj s andělem, kde se vybírají peníze na nemocné děti. Letos bude koncem května. Stejný charakter, tedy charitativní pomoc, má noční běh, který bývá na začátku září. Výtěžek z něj je určený přímo konkrétnímu postiženému dítěti. Já v tom vidím nejen tu nutnou finanční podporu, ale hlavně, že zdravé děti na vlastní oči vidí, že život může mít i jinačí, mnohem složitější podobu,“ zdůraznil starosta Orla Vyškov.