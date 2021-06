Medailisté Orlíkovského čtyřboje po kategoriích:

A: 1. Maja Tomanová, 2. Markéta Hanáková, 3. Tereza Marišlerová.

B: 1. Josef Grec, 2. Rafael Provazník, 3. David Jabůrek.

C: 1. Jiří Luska, 2. Adam Vinický, 3. Matěj Halas.

D: 1. Lucie Doležalová, 2. Julie Hrnčiříková, 3. Eva Zahradníčková.

„Byl to svátek atletiky v celé naší malé republice, protože se přepisovaly dějiny, a to v tom, že se na start v jeden den postavilo tolik atletů. To jsme netušily, že dějiny se budou opakovat a zase přepisovat. Po roce se znovu zapojuje do výzvy „Atleti spolu“ přes 23 000 malých i velkých sportovců. A Orel Vyškov při tom nemohl chybět,“ zdůraznila trenérka vyškovského Orla Anna Málková.

Orlíkovský „restart“ zahájil na orelském sportovním areálu starosta jednoty Jaromír Zbořil. Pak si osmačtyřicet nedočkavých orlíků pod dohledem trenéra Petra Pevného zazávodilo ve čtyřboji, tedy v běhu na 60 metrů, ve skoku do dálky, v hodu kriketovým míčkem a závěrečném běhu na 200 resp. 300 metrů.