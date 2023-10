V krajském přeboru I. třídy muži na dobrý výkon z minulého kola nenavázali a opět nepřivezli z nepříliš oblíbené půdy brněnského Ingstavu ani bod. Soupeř, na jehož soupisce převládají zvučná jména brněnského volejbalu, měl výškovou převahu a Vyškov se v útoku příliš neprosazoval.

Oproti tomu kadetky kategorie U18, hrající v elitní skupině přeboru Jihomoravského kraje, prokázaly velkou houževnatost a přes první porážku v tiebreaku s domácím Znojmem si poté poradily i s Boskovicemi a zvláště pak i vždy silným KP Brno. Toto utkání, jež vyhrály v tiebreaku, bylo ozdobou turnaje a vyškovská děvčata tak obsadila sdílené první místo. Soutěž se hraje turnajovým způsobem, nejlepších osm týmů ze šestnácti účastníků se střetne v dubnu o jediné postupové místo do ligy.

Volejbal Vyškov

Přehled výsledků:

Muži A-KP I: Lokomotiva-Ingstav – Vyškov 3:0 (22, 19, 20), 3:0 (22, 21, 22).

Kadetky U18-JmK: Znojmo – Vyškov 2:1 (20, -23, 4), Vyškov – Boskovice 2:0 (13, 19), KP Brno – Vyškov 1:2 (-18, 24, -11).

Kadetky U18-OlK: Uničov – Vyškov 3:0 (6, 9, 10), 3:0 (17, 15, 11).

ČP žákyň U16: Junior Brno – Vyškov D 2:0 (14, 21), Újezd u Brna – Vyškov C 1:2 (21, -9, -11), Vyškov C – Nová Skalice 2:1 (-24, 20, 13), Újezd u Brna – Vyškov D 1:2 (19, -27, -9), Dolní Újezd – Vyškov C 1:2 (-17, 14, -6), Junior Brno – Vyškov C 2:0 (18,14), Vyškov D – Nová Skalice 0:2 (-21, -8), Vyškov D – Dolní Újezd 2:1 (14, -17, 11), Vyškov C – Lanškroun B 2:1 (15, -26, 12), Lanškroun B – Vyškov D 2:1 (-18, 17, 11), Vyškov C – Vyškov D 0:2 (-18, -19).

Ženy A-KP I: Hodonín – Vyškov 1:3 (23, -23, -21, -24), 0:3 (-18, -18, -21).

Ženy B-KP II: Vyškov B – Kuřim 3:2 (18, -21, 16, -26, 12), 1:3 (-21, 20, -15, -22).