Vítěz tohoto souboje bude hodně blízko k celkovému prvenství v soutěži. Podle dosavadních výsledků a bodových odstupů již nikdo jiný na titul pomýšlet nemůže. Případná dvě domácí vítězství by s velkou pravděpodobností „umetla“ cestu Holubickým.

Jenže v domácím táboře aktuálně nepanují dobré poměry. V týmu řádí viróza a někteří hráči budou chybět z osobních důvodů. „Takovou situaci, aby nám dlouhodobě chybělo pět šest lidí, to nepamatuji několik let zpět. Ze čtrnáctičlenného kádru asi bude k dispozici jen osm hráčů, a to v případě Adama Hejny bude účast spíše symbolická. Pokud vůbec přijede. Pro zranění nehrál dva měsíce a necháme to na něm, zda se rozhodne nastoupit,“ popsal situaci manažer domácího klubu Arnošt Šmerda.

Jisté je, že komplikace pro jeho tým přišly v tu nejnevhodnější dobu. Ostrava má velmi dobré mužstvo. Většina hráčů prošla extraligou, někteří i zahraničními kluby. Před startem soutěže klub netajil přání postoupit do první ligy.

„Prý přijedou autobusem i s fanoušky. Budou to velmi těžké zápasy. Oni jsou nadupaní, mají vysoké hráče, skokansky velmi dobré, výborně sehrané. Teď dvakrát vyhráli s Drásovem hladce 3:0. Vzhledem k našemu stavu mám trochu obavy. Nad druhou stranu by nám stačilo i jedno vítězství a věřím, že se během následujících čtrnácti dnů dáme dohromady,“ sdělil Šmerda.

Sílu volejbalistů Ostravy dokladují i podzimní vzájemné zápasy. První Holubice vyhrály 3:2, druhý domácí 3:0.

II. liga

TJ Holubice – Volejbal Ostrava

Sobota 18. ledna, 10.00 a 14.00 hodin, sportovní hala v Holubicích.

Čelo tabulky:

1. Holubice 20 16 3 0 1 57:12 54

2. Volejbal Ostrava 20 16 1 1 2 54:12 51

3. Morávka 20 9 2 2 7 40:34 33

4. Drásov 20 8 3 1 8 36:37 31