Jako ryzí amatéři si v konkurenci i ryzích profesionálů cení i 46. místa. To obsadil Morava Enduro Team na oficiálním světovém šampionátu v enduru, Šestidenní 2021 v Itálii. A není to vůbec špatný výsledek. Soutěž týmů se jede souběžně z hlavní mistrovstvím národních družstev a výsledková listina čítala 164 klubů a 477 jezdců.

Morava Enduro Team na Šestidenní v Itálii. | Foto: se svolením E. Mikuláška

„A to mi ještě bezdůvodně dali trestnou minutu, to nás posunulo na to 46. místo. Jinak bychom byli 42., ale to je už fuk. Úspěchem je již jen to, když soutěž dokončíte. Na italských tratích to byla mimořádně náročná soutěž,“ ujišťuje Erik Mikulášek z Rychtářova, který moravskou reprezentaci vytvořil spolu s devatenáctiletým talentem Tomášem Vaškem Valašské Bystřice a padesátiletým Jiřím Kavanem z Příboru.