Souhlasíte, že čtvrté místo by úspěch byl a páté ne?

Naprosto souhlasím. Čtvrté místo nabízí boje o medaili, ať je jakákoli. Páté místo končí sezonu předčasně, takže ano, neúspěch.

Už jste vstřebal hořký pocit z toho, že chybělo tak málo, a navíc, že vás vyřadilo Brno?

Nevstřebal. A nešlo ani o Brno. Šlo o náš výkon, který neodpovídal předchozím utkáním, ve kterých jsme uhráli výborné výsledky. Myslím, že takový kolaps jsem s tímto týmem nikdy nezažil.

Jak to vidíte s odstupem času? Proč v tom utkání došlo ke zlomu? Rozehrané jste je měli docela slušně.

Ano, vedli jsme a čtyřicet minut druhého poločasu nám sestřelilo celou sezonu. Po přestávce jsme dostali rychlou pětku a pak to vypadalo, že se hráči bojí hrát s míčem, aby neudělali chybu. Dragon se dostal do euforie a nám chyběl nápad, jak je překonat. Terén vyhovoval obranné hře, kterou soupeř praktikoval.

Když pominete Dragon, byly jiné zápasy, v nichž jste taky ztratili body zbytečně? Nebo alespoň v nich mohli uhrát víc?

Získali jsme pět bodů za pětky a defenzivu, stejně jako Říčany i Praga. Nejsem si jistý, že jsme k nějakému dalšímu měli blízko. Ale rozhodly bonusy za základní část. Říčany měly o čtyři a Praga dokonce o šest víc než my. To je jako utkání navíc.

Shrnout hodnocení sezony do jednoho zápasu by asi nebylo objektivní. Jaký to tedy byl ročník?

Znovu opakuji – neúspěšný, ovlivněný základní částí, ve které jsme nedokázali porazit žádný tým z pozdějších semifinalistů a nezískali tak více bonusů. V TOP 6 jsme byli třetím nejlepším týmem s pěti vítězstvími, přesto nám to k postupu do semifinále nestačilo.

Co zatím stále dělí Vyškov od trojice, čtveřice nejlepších českých týmů?

Nedostatečná hráčská základna. Kvalita hráčů je dobrá, ale pokud přišla zranění, nebylo najednou s kým hrát. Nedostatek hráčů se odráží i v tréninku, pryč jsou časy kdy jsme trénovali ve třiceti hráčích.

Byli oporami ti hráči, od kterých jste to čekal? Kdo by při „známkování“ obstál nejlépe?

Hráči podávali očekávané výkony. Hlavou týmu je kapitán Martin Kovář, tvrdé skládky předváděl David Jaroš, jedním z nejlepších autových skokanů v republice je Vašek Monček. Chytrou liškou v týmu je Radim Trunečka a honícími psy bratři Pořízkové s Davidem Brtníčkem. Na tříčtvrtce řádil Lukáš Chalabala a jako univerzální útočník na několika postech obstál Adam Soural. Absolutorium zaslouží Karel Školař, který s námi byl na všech utkáních a ve svých sedmapadesáti letech byl vždy zklamaný, když se nedostal do utkání. To je borec!

U mužstva končíte, ale co byste doporučil Vyškovu, aby smazal, nebo alespoň snížil, ten výkonnostní rozdíl, který jej dělí od špičky?

Už jsem to naznačil. Je nutné mít k dispozici dostatek hráčů, ale je problém, kde je vzít. Cesta Sparty mně není blízká. Vlastních odchovanců je málo a střídavé starty pro hráče z nižší soutěže jsou zrušené. Takže vypomáhat by měli bývalí hráči. Aby se mohlo trénovat patnáct na patnáct a trénink byl jako utkání. Jenom to je cesta.

Prozraďte nebo naznačte jaké cíle si sám dáváte pro práci a výsledky u národního mužstva. S čím budete spokojený?

Nedívám se příliš daleko před sebe. Celý tým by však chtěl postoupit zpět do vyšší výkonnostní skupiny. Mým cílem je pomoct každému hráči v jeho rozvoji tak, abychom toho společně dosáhli. Chtěl bych z hráčů cítit radost ze hry a hrdost, že jsou v národním týmu.