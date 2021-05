Převážně rovinatá trať pátého jarního závodu vedla krásným údolím podél potůčku Luha po asfaltové cyklostezce až k odpočívadlu Pod Vlčí skálou, kde byla obrátka. Celkově měřila necelých osm kilometrů. Všichni účastníci stále ještě museli dodržet všechny vládní protiepidemická opatření. S lepšícím se počasím se také rozšiřuje počet závodníků na startu. Zvyšuje se především zájem mužů.

Běh na Vlčí skálu (Sloup - 7,9 km)



Výsledky - muži: 1. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 26:48, 2. Zdeněk Hochman (Orel Blučina) 28:18, 3. Lukáš Soural (Univerzita Brno) 28:25, 4. Lukáš Koudelka (AK Drnovice) 29:31, 5. Lukáš Grézl (Vyškov) 29:50, 6. Stanislav Široký (AK Blansko Dvorská) 30:35, 7. Martin Skřivánek (AK Drnovice) 30:40, 8. Tomáš Jančík (Elite Sport Boskovice) 30:41, 9. Petr Jančařík (AAC Brno) 32:41, 10. Petr Halas (AK Drnovice) 33:33.

JKP po 5. závodě: 1. Zdeněk Hochman 472 bodů, 2. Lukáš Koudelka 458, 3. Petr Halas 436 atd.

Ženy: 1. Anežka Langhammerová (AK Drnovice) 33:02, 2. Lenka Jančaříková (AAC Brno) 33:26, 3. Marie Hynštová (AK Drnovice) 38:42, 4. Eva Dvořáková (Atletika Alojzov) 41:57, 5. Anička Halasová (AK Drnovice) 42:21.

JKP po 5. závodě: 1. Marie Hynštová 465, 2. Anežka Langhammerová 396, 3. Lenka Hrabovská (AK Drnovice) 392 atd.

Dvořák i Langhammerová si zopakovali vítězství ve čtvrtého jarního závodu v Rakoveckém údolí a pro oba je to třetí první místo v pěti dílech Jarního koronavirového poháru. Oba také zvítězili s velkým náskokem. Druhé místo mezi muži obsadil Zdeněk Hochman, když si pohlídal závěrečný atak Lukáše Sourala.

Anežka Langhammerová začala volněji společně s Lenkou Jančaříkovou a „vodiče“ jim dělal Petr Halas. Jenže Langhammerová má skvělou formu, po obrátce přeřadila na vyšší rychlostní stupeň a vysoké tempo udržela až do cíle. „Už jsem chtěla mít to utrpení za sebou, tak jsem raději přidala, aby byl už konec,“ s úsměvem v cíli komentovala zejména svůj výborný čas na posledním kilometru, který běžela za 3:34 min. Po dlouhém výpadku zaviněném zraněním achilovky se do seriálu vrátila Anna Halasová. Po kontrolovaném a přesto dobrém výkonu obsadila páté místo.

„Byl to hodně výživný trénink, ale také nádherné proběhnutí v novém prostředí. Někteří se sice nekochali přírodou a letěli po trati jako o život, ale ti starší, co už prý mají víc rozumu, si trasu fakt i vychutnali,“ s nadhledem zhodnotil závod Smutný.