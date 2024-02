V celém dosavadním průběhu první ligy prohráli volejbalisté Sokola Bučovice v domácí hale jediné utkání. Ve čtvrtfinálové nadstavbě se zatím suverénním Sokolem Dobřichovice. Tehdy je porážka moc nemrzela. Jejich výhodnou druhou pozici pro vyřazovací boje play-off neovlivnila. Zítra večer budou sokoli hrát doma zápas číslo 12 a sázce je hodně. Postup do semifinále. Série s Velkým Meziříčím je zatím nerozhodná 2:2 na zápasy.

Ilustrační. | Foto: Bronislav Budík

Někteří fanoušci dokonce na sociálních sítích píší o zápasu roku. Podobně jak to bývá pro českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa, čtvrtfinále prý rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu celé sezony.

I. liga mužů - čtvrtfinále:

Sokol Bučovice

– Spartak Velké Meziříčí

Pátek 16. 2. (19.00), SH Školní ulice. Stav série: 2:2.

„Možná se to dá tak nějak porovnat, i když my jsme si tak úplně cíl postoupit do čtverky nedali. Ale ano, říct se to tak může,“ potvrdil semifinálové ambice domácích trenér Zbyněk Čížek.

Zároveň ale z jeho slov bylo cítit, že nějaké komplikace si moc připouštět nechce. Nahrává tomu zmíněná domácí bilance a zřejmě kompletní složení mužstva. Kouč potvrdil, že tým už také vstřebal dvě porážky na Vysočině.

„V pondělí to na tréninku bylo hrůzostrašné, v úterý už to bylo lepší a včera už jednoznačně dobré. Dnes ještě někteří kluci pojedou na mimořádný trénink do Kojetína. Ale hlavně jsem je chtěl připravit tak, aby neměli zbytečný respekt nebo nějakou nervozitu z pátého, rozhodujícího utkání, nebo jeho atmosféry. Drtivá většina kluků, zejména těch starších a zkušenějších, se na utkání těší a určitě uděláme všechno pro to, abychom byli naprosto kompletní, tedy ve třinácti nebo čtrnácti hráčích. Samozřejmě čekám plný dům a výraznou podporu fanoušků a že ta atmosféra bude na naší straně a vyhecuje kluky mimořádnému výkonu.

Nachystaní bychom měli být dobře,“ zdůraznil kouč sokolů.

Zdravý respekt k soupeři je ovšem namístě. Upomíná na to loňské překvapivé čtvrtfinálové vyřazení sokolů právě s Velkým Meziříčím i určitý nádech derby tohoto klání.

Jistými semifinalisty už jsou Dobřichovice a Blue Volley Ostrava. O elitní čtyřku se kromě Bučovic bude hrát i v Hradci Králové, který se v rozhodujícím zápase utká v béčkem extraligových Českých Budějovic.

O záchranu:

Holubice – ČZU Praha

Pátek 16. 2. (18.00).

Čelo tabulky:

1. Holubice 17 8 2 2 5 38:30 30

2. Kolín 17 6 2 1 8 29:33 23

3. ČZU Praha 17 7 0 1 9 28:33 22

Ve skupině o záchranu je pozice druhého zástupce okresu v domácí druhé nejvyšší soutěži evidentně o hodně jednodušší. Holubice skupinu suverénně vedou a v dalším zápase mohou doma odrazit atak třetího v pořadí ČZU Praha.