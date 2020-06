Brňané jsou v tabulce o dvě příčky za Pelikány, ale mají o dva zápasy méně. Zatím ze čtyř vyhráli jediný. Hned úvodní v Hluboké 14:4. V odvětě byli lepší domácí 12:10 a Hroši pak podlehli v Jablonci 5:20 a 7:15.

I. liga mužů:



Pelikans Bučovice - Hroch Brno

Sobota 27. června, 13.00 a 16.00 hodin, stadion Školní ulice.

„O to víc budou chtít u nás bodovat. Navíc se nám proti nim dlouhodobě nedaří. Teprve vloni se nám podařilo je jednou porazit. Ale cíl je jasný. Pokud chceme pomýšlet na postup do play-off o extraligu, potřebujeme dvě výhry. Ale počítám s tím, že to nebude to jednoduché,“ upozornil trenér Jiří Foitl.

Jeho týmu se na hřišti lídra tabulky Jablonce podařilo jedno utkání vyhrát (6:5). Proti Hrochům nastoupí v osvědčené „bučovické sestavě“. Tedy se třemi posilami z Draků Brno, odkud by ale na hostování měli přijít ještě další hráči. Chybět bude nadhazovač Ondřej Vykoukal. V zápase se Skokany Olomouc si zranil koleno a v základní části si už bohužel nezahraje. Druhým chybějícím nadhazovačem bude Tomáš Vykoukal. Ten si v přípravném zápase s Draky Brno zranil pravou ruku. To mu ale nebrání ve hře na pálce. Ve vítězném zápase v Jablonci jako suplující pálkař odpálil homerun. Problémy s rukou má i třetí nadhazovač José Paz Cháves.

„Na pálce je na tom stejně jako Tomáš, ale doufejme, že bude přínosem jako v Jablonci. Zakládat hru budeme na nadhazovačích Svobodovi, Paredesovi a Králíkovi. Ale hlavně budeme spoléhat na týmové pojetí, kde výkon každého hráče je důležitý, což se ukázalo v předchozích duelech,“ sdělil předseda klubu Lubomír Vykoukal.

„Chceme ukázat domácímu publiku, že jsme tým a nabídnout jim kvalitní a napínavou zábavu,“ ujistil hostující Drak Leonardo Paredes.

Kromě atraktivního soupeře, dá se čekat, že Hroši přivezou posily z extraligového A týmu, nabídnou Pelikáni divákům i baseballovou Road show. Na ní si zájemci a hlavně děti vyzkouší odpálit homerun nebo práci nadhazovače.