Na hřišti dlouholetého účastníka extraligy, který vloni z nejvyšší soutěže sestoupil, Skokanů Olomouc, dokázali stejně jako ve Frýdku-Místku po úvodní porážce odvetné utkání vyhrát.

Domácí byli pro Bučovické baseballisty novým, neznámým soupeřem a také jasnými favority. Přesto hosté přivezli z metropole Hané další důležité vítězství.

Baseball – 1. liga



SKOKANI OLOMOUC - PELIKANS BUČOVICE 6:2

Průběh směn: 4. - 1:0, 5. - 1:0, 7. 4:0, 8. - 0:2.



SKOKANI OLOMOUC - PELIKANS BUČOVICE 7:11

Průběh směn: 1. - 0:1, 3. - 1:1, 4. - 2:1, 5. - 2:0, 6. - 1:0, 7. - 0:4, 8. - 1:4.

„Máme světový tým. Asi nikdo nečekal, že na hřištích ve Frýdku a v Olomouci budeme předvádět tak skvělou hru. Navíc na střídačce je super atmosféra. Druhý zápas už vyhrávat umíme, teď se ještě naučit vyhrát i ten první,“ s úsměvem bodový import komentoval manažer Pelikánů Lubomír Vykoukal.

Na střídačku usedla prakticky celá soupiska. Jeden z nejlepších hráčů minulého týdne, Adam Kubečka, hrát ale nemohl. V posledním zápase si zranil pravou ruku a nějakou dobu bude chybět. Do týmu se naopak vrátil jeho starší bratr Jakub. V Olomouci se k týmu přidaly další tři posily. Drak Filip Fabián, Bučovák Ondřej Králík, který nyní rovněž hraje za Draky, a zahraniční akvizice Jose Paz Chávez.

„Jose se narodil v Hondurasu, kde hrál baseball i za reprezentaci. Studia ho zavedla do České republiky. Několik zápasů s námi odehrál v minulých letech. Je to skvělý nadhazovač. Míčky z jeho ruky létají rychlostí přes 140 kilometrů za hodinu. Když to radarem změřili v Sabatu Praha, chtěli ho na hostování do extraligy,“ sdělil klubový manažer.

První zápas nezačal pro Pelikány dobře. Hned v úvodu se při dobývání druhé mety zranil Ondřej Vykoukal. „Kradl jsem druhou metu a při skluzu jsem narazil na nohu protihráče. Noha neměla kam uhnout, a tak uhlo koleno. Myslel jsem si, že to rozběhám, ale nešlo to,“ komentoval smolný okamžik zraněný kapitán mužstva.

Za Pelikány začal nadhazovat Jan Svoboda. Ten si vedl velice dobře a zápas byl velmi vyrovnaný. Skokani sice získali malé vedení, Pelikáni se ale drželi na dostřel. V polovině zápasu Svobodu vystřídal José Chávez. Chvilku mu sice trvalo, než se dostal do rytmu, potom ale předvedl skvělý výkon. Pelikáni nakonec zápas sice prohráli 2:6, ale výsledek určitě neodpovídal dění na hřišti.

Do odvety Pelikáni nastoupili s cílem pokusit se zopakovat výhru z Frýdku. Zápas, který se hraje na devět směn, byl opět vyrovnaný. Na nadhozu začal Ondřej Králík. Tento, ještě hodně mladý hráč, si vedl perfektně. Eliminoval jednoho Skokana za druhým. Ondru v polovině zápasu vystřídal zkušený Leo Paredes. Skokani si však postupně vybudovali vedení 6:3 a vypadalo to, že Pelikáni se už na obrat nezmůžou. V sedmé směně ale přišla smršť bučovických odpalů. Během dvou směn Pelikáni pálili, kradli mety a deptali soupeře. Získali osm doběhů, obrana v čele s nadhazovačem Paredesem dovolila jen jeden doběh Skokanů, a otočili zápas. Zaskočení domácí již nedokázali na vývoj zareagovat.

„Naše vítězství je plně zasloužené. Noví hráči splnili očekávání. Ale je důležité připomenout, že bučovičtí odchovanci si vedou taky velmi dobře. Škoda těch zranění. Na druhou stranu po dlouhých letech jsme schopni hrát dobře, i když se nám zraní klíčoví hráči,“ cenil si po utkání spokojený trenér Jiří Foitl.

Další dva zápasy sehrají Pelikáni v neděli v Jablonci nad Nisou.