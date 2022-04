Odveta se jim sice moc nepovedla, ale první body do tabulky s loni extraligovým klubem jsou cenné.

Až do šesté směny se ve vyrovnaném prvním souboji skóre přelévalo z jedné strany na druhou. Stav byl nerozhodný 4:4. Do sedmé směny Bučovice ještě pustily startéra Ondřeje Králíka, který do té doby házel velice konzistentně. Jenže Kotlářka udělala čtyři body a za stavu 4:8 se zápas zdál být rozhodnutý.

I. liga mužů

Pelikans Bučovice

– Kotlářka Praha 9:8

Směny: 1:0, 0:1, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0, 0:4, 3:0, 2:0. Sestava: Adam Kubečka, Řehůřek, Paredes, Foitl, Jakub Kubečka, Rovný, Tomáš Vykoukal, Kurz, Šmehlík, Králík, Hernandez.

Pelikans Bučovice

– Kotlářka Praha 5:9

Směny: 2:0, 1:1, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:5, 0:2. Sestava: Ondřej Vykoukal, Adam Kubečka, Paredes, Rovný, Čiháček, Foitl, Dominik Kubečka, Řehůřek, Šmehlík, Jakub Kubečka, Koudelka, Paredes.

Tabulka:

1. Blesk Jablonec 3 1 .750 43:24

2. Kotlářka Praha 3 1 .750 48:29

3. Skokani Olomouc 3 1 .750 25:28

4. Olympia Blansko 2 2 .500 40:29

5. Hippos Brno 2 2 .500 30:21

6. SaBaT Praha 1 3 .250 21:26

7. Klasik Fr.-Místek 1 3 .250 26:50

8. Pelikans Bučovice 1 3 .250 17:43

Poslední dvě směny za Bučovice poté odházel Alberto Hernandez, který na metu pustil pouze jednoho pálkaře a položil základ pro závěrečný obrat. V osmé směně Bučovice stáhly skóre na 7:8 a v poslední nejprve vyrovnal Jakub Kubečka a walkoff, zakončující homerun, zařídil Jan Rovný, který stáhl pro vítězný bod Jiřího Foitla.

Odveta měla jinou režii. Bučovičtí začali výborně. Proti Vojtěchu Vlachovi stáhli čtyři body v pěti směnách zatímco domácí startér Vojtěch Koudelka povolil soupeři pouze dva body. V šesté Pelikáni zvýšili vedení na 5:2 a opět mělo být rozhodnuto. Závěr zápasu ale patřil týmu z Prahy. V posledních dvou směnách dosáhli hosté sedmi bodů, na což už Pelikáni nedokázali zareagovat. Zápasová remíza je ale zřejmě spravedlivým dělením bodů.

V sobotu pojedou Pelikáni pro změnu do Prahy, kde se ve dvou zápasech utkají s týmem SaBat. Utkání v jeho areálu v Praze 7-Troji začnou ve 13.00 a 16.00 hodin.