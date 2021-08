V deseti utkáních Pelikáni nebodovali ani jednou. Dva poslední zápasy sehráli s Technikou Brno, která se moc chtěla vrátit do nejvyšší soutěže, kam určitě patří. Proto i výrazně posílila.

„Vloni jsme ji docela potrápili a letos ji v základní části i jednou porazili. V barážových zápasech s námi potřebovala plně bodovat, jinak by jí postup unikl. S tímto nožem na krku se jí do zápasů určitě nešlo úplně nejlépe. My jsme jí to ale nijak zvlášť nezkomplikovali. V zápase v Bučovicích se sice proti střídajícímu nadhazovačovi začalo pálkařsky dařit, ale zápas musel být předčasně ukončen poté, co se z hřiště stal bazén na hraní vodního póla. V Brně byl průběh dost jednoznačný. Výsledky 6:10 a 0:9 sice vypadají tak, že jsme chtěli Technice do extraligy pomoct. Ale fakt je ten, že podobným způsobem jsme „pomohli“ i všem ostatním týmům,“ komentoval poslední dvojzápas nadstavby o extraligu předseda Pelikans Lubomír Vykoukal.

Nadstavba o extraligu

Pelikans Bučovice - Technika Brno 4:10, Technika Brno - Pelikans Bučovice 9:0.

Konečná tabulka:

1. Třebíč 1.000 (10-0/85:32)

2. T. Brno 0.600 (6-4/55:43)

3. K. Praha 0.600 (6-4/59:43)

4. Jablonec 0.500 (5-5/70:48)

5. Blansko 0.300 (3-7/50:53)

6. Bučovice 0.000 (0-10/17:117)

Ten upozornil, že Pelikáni sice chtěli baráž důstojně odehrát, ale že určitě neměli postupové ambice. Navíc letošní nadstavba byla o něco náročnější. Protože se snižuje počet týmů v extralize, tak oproti předchozím rokům ji nehrálo osm, ale jen šest týmů a nepostupovaly čtyři, ale jen první dva.

„Proto kluby, které chtěly postupovat, měly k dispozici zahraniční hráče. Extraligové týmy jsou už tak výrazně lepší, než my. A zahraničí hráči je posouvají ještě do většího výkonnostního rozdílu. Sice jsme všechny zápasy prohráli, mohli jsme se ale s kvalitními soupeři něco naučit. Bohužel se na našem účinkování v soutěži podepsal i covid. Ne tím, že bychom měli nemocné hráče, ale tím, že sezona začala o zhruba dva měsíce později. Proto se hrálo i v době dovolených a letních táborů, kde je několik našich hráčů organizátory. To je vyřazovalo na dva i tři hrací víkendy z účasti na zápasech. Tým tak odehrál všechny zápasy s nedostatečným počtem hráčů a navíc někteří museli hrát na postech, kde běžně nehrávají. Do budoucna budeme doufat, že se situace změní. Chtěli bychom samozřejmě být rovnocennějšími soupeři, tento systém to ale amatérskému týmu, jako jsme my, výrazně ztěžuje,“ dodal k šestému místu v baráži.

Nadstavbou o extraligu ale baseballová sezona nekončí. V 1. lize se ještě bude hrát play-off o mistra a další medaile.

„Pro nás je to nejdůležitější část sezony a začne v září. Je potřeba zapomenout na prohry a soustředit se na nový cíl. Už teď je jasné, že semifinále budeme hrát se SABATem Praha. Do play-off jsme postoupili ze druhého místa v základní části, mělo by se tedy začít hrát u nás doma v Bučovicích. Hraje se na dva vítězné zápasy. Ve druhé dvojici bude Technika Brno. O další místo ještě bojují Skokani Olomouc a Klasik Frýdek-Místek,“ sdělil Vykoukal.