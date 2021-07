Podle rozpisu se první utkání mělo hrát v sobotu na severu Čech, ale pro špatné počasí se dvakrát hrálo v neděli v Bučovicích.

„Jako pokaždé v Jablonci počasí baseballu nepřálo. Máme zkušenost, že tu buď chumelí, nebo hodně prší. V zadním poli byl rybník už před zápasem. Utkání bylo sice zahájeno, ale již po pár minutách muselo být ukončeno pro silný déšť a zatopené hřiště,“ vysvětlil změnu pořadatelství předseda Pelikans Lubomír Vykoukal.

Nadstavba o extraligu:

Pelikans Bučovice – Blesk Jablonec nad Nisou 1:13 a 5:6.

Průběžné pořadí:

1. Třebíč Nuclears 1.000 (6 – 0 / 40:22), 2. Technika Brno 1.000 (2 – 0 / 10:6), 3. Blesk Jablonec .571 (4 – 3 / 58:34), 4. Kotlářka Praha .500 (3 – 3 / 28.33), 5. Pelikans Bučovice .000 (0 - 2 / 6:19), 6. Olympia Blansko .000 (0 – 7 / 15:43).

Příští dvoukolo:

Olympia Blansko - Pelikans Bučovice, pátek 23. 7. (19.00) v Blansku. Pelikans Bučovice – Olympia Blansko, sobota 24. 7. (13.00) v Bučovicích, hřiště za Základní školou 711.

Pro Pelikány byl přesun na domácí pole výhodou, ale jinak byli v nepříjemné situaci.

„Polovina týmu je na dovolených a na odehrání dvou zápasů nám zůstalo k dispozici pouhých jedenáct hráčů. Navíc ze zdravotních důvodů na poslední chvíli nenastoupili dva nadhazovači. Týmu tak zbyl na zápasy jeden. Proto museli jít na nadhoz i hráči, kteří běžně nenadhazují,“ zdůraznil komplikace šéf klubu.

První zápas odházel celý Leonardo Paredes. Dařilo se mu střídavě. Jablonec má dobré pálkaře a ti už ve druhé směně dosáhli sedmi bodů. Pomohli jim i domácí, kteří „vyrobili“ mnoho chyb v obraně. A v útoku byli proti americkému nadhazovači úplně bezzubí. Zápas skončil 13:1 pro hosty.

Ve druhém zápase už za Pelikány nadhazovali hráči, kteří běžně nenadhazují. Všichni na hřišti i v hledišti tak očekávali hladký a rychlý průběh s opět vysokým vítězstvím Jablonce. Jenže všechno bylo jinak.

Pelikáni do zápasu vstoupili ve velkém stylu. Hned v první směně se jim podařilo stáhnout tři doběhy. K překvapení všech měli jablonečtí pálkaři problémy odpálit bučovické nadhozy. A pokud už se jim to povedlo, pole pracovalo bezchybně a nedovolilo žádné doběhy. Ve třetí směně se jablonečtí nadechli a podařilo se jim vyrovnat na 4:4. Pelikáni střídali a na nadhoz šel Lukáš Řehůřek. Ten další „blesky“ dokonale zastavil a prakticky vymazal jejich nejlepší pálkaře. Skóre se nezměnilo až do osmé směny. Filip Fabian sice poslal svůj odpal za plot, po delším vyhodnocování byl ale vyhlášen jako foul ball.

V poslední směně na nadhoz nastoupil jablonecký Američan Smiley James Bergin. Jeho úkolem bylo nepovolit Pelikánům doběh a rozhodnout zápas pro hosty. Proti byl ale Leo Paredes. Ten Smileyho rychlý nadhoz poslal hodně daleko za plot. Jeho homerun znamenal vedení Pelikánů 5:4. V dohrávce za Pelikány nastoupil na kopec Jan Svoboda. Jablonec vystupňoval tlak. Pomohla mu k tomu i první a jediná chyba Pelikánů a Jablonec naplnil mety. Při startu dalšího pálkaře došlo k jeho trefení, i když to vypadalo jako foul ball. Jablonci se tak podařilo vyrovnat na 5:5. Následoval sice aut ale další pálkař po šesti foul ballech nakonec odpálil do zadního pole a hosté dosáhli vítězného doběhu.

„Do dvojutkání jsme vstupovali s minimem hráčů. Ti ještě museli nastoupit na pozicích, na kterých běžně nehrají. První zápas jsme zcela jasně prohráli. Ve druhém jsme se ale zvedli a soupeře zatlačili do kouta. Až do konce jsme byli pořád o kousek lepší a vedli. Prohráli jsme velmi těsně až v úplném závěru. Prohra mrzí, s předvedeným výkonem v odvetě ale musíme být spokojeni,“ shrnul dvojutkání Vykoukal.