Pelikáni si účast nadstavbě, ve které budou hrát dva nejlepší týmy první ligy a čtyři poslední z tabulky extraligy, zajistili překvapivým druhým místem ve druhé nejvyšší soutěži. To vybojovali v posledním kole dvěma výhrami nad Hippos Brno, což je v podstatě záloha extraligových Hrochů. Z postupové příčky tak vytlačili mnohem ambicióznější pražský SaBat.

Nadstavba o extraligu

- odehrané zápasy:

Olympia Blansko - Třebíč Nuclears 2:4, Třebíč - Blansko 9:3, Kotlářka Praha - Blesk Jablonec 4:3, Jablonec - Kotlářka 16:7, Blansko - Kotlářka 4:5, Kotlářka - Blansko 5:0, Třebíč - Blesk 8:7, Jablonec - Třebíč 3:9, Blansko – Jablonec odloženo, Třebíč – Kotlářka 7:6 a 3:1, Jablonec - Blansko 10:0.

Tabulka:

1. Třebíč 6 0 1.000

2. Kotlářka 3 3 .500

3. Jablonec 2 3 .400

6. Blansko 0 5 .000

Pelikans Bučovice a Technika Brno ještě nehráli.

Los Pelikans Bučovice:

So 17. 7. / 13.00 Jablonec - Bučovice

Ne 18. 7. 13.00 Bučovice - Jablonec

Pá 23. 7. 19.00 Blansko - Bučovice

So 24. 7. 13.00 Bučovice - Blansko

So 31. 7. 16.00 Třebíč - Bučovice

Ne 1. 8. 13.00 Bučovice - Třebíč

So 7. 8. 13.00 Kotlářka Praha - Bučovice

Ne 8. 8. 13.00 Bučovice - Kotlářka Praha

So 14. 8. 13.00 Pelikans - Technika

Ne 15. 8. 13.00 Technika - Bučovice

Na rozdíl od základní části, kde se hrají dva zápasy v jednom dni, se v nadstavbě budou hrát tzv. singly. První den na hřišti soupeře, druhý den odveta na domácí půdě. Zápas v Třebíči bude možné sledovat on line na youtube.

„Všechno jsou to těžcí soupeři se zahraničními posilami. Bitva o dvě postupová místa bude tuhá, každá výhra se hodí. Pokusíme se zase překvapit. Doufám, že si to užijeme a získáme nové zkušenosti. Poznáme i nové hřiště – v Praze na Kotlářce jsme ještě nehráli. Každopádně letošní porce baseballu bude pro naše hráče vydatná. I pro klubové finance to bude taky vysilující bitva. Jen na dopravě vydáme o mnoho desítek tisíc korun navíc. Budeme rádi za podporu diváků na domácích zápasech. Věřím, že využijí šanci vidět extraligové týmy v Bučovicích,“ zve fanoušky šéf Pelikans.