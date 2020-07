Bučovičtí se do baráže o extraligu probojovali poprvé v historii klubu a měli by ji rozehrát v sobotu na domácím hřišti s Frýdkem-Místkem. Zápas ale pravděpodobně bude odložený. „Jednáme o tom. Hráči by neměli ani jeden volný víkend. Nebylo by důstojné této soutěže odehrát zápasy prakticky s torzem mužstva,“ uvedl důvody žádosti o změnu termínu předseda Pelikans Lubomír Vykoukal.

Barážový los Pelikans



Sobota 25. 7. (13.00 a 16.00)

Bučovice – Frýdek-Místek

Sobota 1. 8. (13.00 a 16.00)

Hluboká - Bučovice

Sobota 8. 8. (13.00 a 16.00)

Bučovice - Jablonec

Pátek 14. 8. (19.00)

Blansko - Bučovice

Sobota 15. 8. (16.00)

Bučovice – Blansko

Sobota 22. 8. (14.00)

Bučovice - SaBaT Praha

Neděle 23. 8. (14.00)

SaBaT Praha - Bučovice

Sobota 5. 9. (14.00)

Technika Brno - Bučovice

Neděle 6. 9. (14.00)

Bučovice - Technika Brno

Sobota 12. 9. (16.00)

Třebíč - Bučovice

Neděle 13. 9. (14.00)

Bučovice - Třebíč

V sobotu Bučovičtí měli odehrát poslední dvojzápas I. ligy se Sokolem Hluboká, ale pro špatné počasí byl podruhé zrušený a už se ani dohrávat nebude. Na konečnou tabulku a los baráže by výsledky neměly žádný vliv.

Do extraligové kvalifikace Pelikáni postoupili z druhého místa. Jejich trenér Jiří Foitl starší už po zajištění si účastí v ní zdůraznil, že v baráži chce víc, než potvrdit druhou příčku ze základní části.

„Chci, abychom skončili do čtvrtého místa. To znamená dostat se přes všechny naše prvoligové soupeře a jednoho z extraligy. Tým je velice kvalitní a také věkově perspektivní. Pokud nás nebudou provázet taková zranění, jako na začátku soutěže, tak nevidím důvod tyto cíle nesplnit,“ ujistil Foitl st.

V praxi to znamená, že by si Pelikáni vybojovali právo stratu v nejvyšší soutěži. Kouč naznačil, že postup by klub musel velice zvážit. Názor Vykoukala je v tomto směru naprosto jednoznačný.

„I kdybychom si postup na hřišti vybojovali, v žádném případě bychom do extraligy nešli. Na to není klub připravený ekonomicky. Už samotná účast v baráži je velikým úspěchem. Jeden splněný odvážný sen. Celá ta idea hrát tuhle soutěž mě napadla už minimálně před osmi lety, protože jsem věděl, že kluci jsou dobří. Ale zároveň i to, že je nás málo a navíc byli hodně mladí. Brzy se ukázalo se, že v první lize v pohodě hrajeme to páté místo. Jenomže, když se hrají dva zápasy za den, tak víc prostě v malém počtu třeba patnácti hráčů slušně uhrát nejde. Takže pokud jsme si chtěli zahrát baráž, bylo jasné že musíme posílit. A to jsme to udělali. Ale jak říkám, cílem není extraliga,“ zdůraznil šéf bučovických Pelikans.