Zápas byl dlouho vyrovnaný, nadhazovači se chtěli ukázat a ani na jedné straně nedovolili body. Nakonec se z vítězství radovali Draci, kteří využili větší sehranosti. Tým spolu hraje již několik let, zatímco Pelikáni se se svými novými spoluhráči potkali na hřišti poprvé. „S výkonem jsem spokojený. Konečně jsme mohli vidět ve hře naše nové hráče z Brna. Zatím jen tři z pěti a všichni potvrdili, že budou potřebnou posilou. Vyzkoušel jsem pět z našich současných osmi nadhazovačů, a také s nimi jsem spokojený. Naopak ne úplně ideální byla hra v útoku. Do prvního zápasu ligy musíme ještě zapracovat na pálce,“ shrnul utkání trenér Pelikánů Jiří Foitl.

Snad jen drobným stínem na utkání bylo zranění prvního nadhazovače Tomáše Vykoukala. „V ruce to při točce prudce zabolelo a musel jsem jít z kopce (vyvýšené místo na hřišti, ze kterého nadhazovač hází míče pálkaři, pozn. red.). Po ledování se loket zlepšil a ještě jsem nastoupil do zadního pole. Snad to bude dobré, uvidíme, co odhalí podrobnější vyšetření. Doufám, že do prvního ligového zápasu budu v pořádku,“ přeje si kapitán družstva.

Úvodní mistrovský dvojzápas druhé nejvyšší soutěže sehrají Pelikáni v sobotu 30. května ve Frýdku-Místku ve 13.00 a 16.00 hodin.