„Já jsem se tomu přejmenování bránil. Přede mnou tady byli zasloužilejší hráči a členové. Za první republiky hráli jihomoravskou župu. Ve Slavkově byla velká jména, která určitě psala historii nejen slavkovského, ale i okresního šachu. Zasloužili by si to víc než já,“ sportovně upozorňuje Miroslav Merta, který se právě dnes dožívá pětaosmdesáti let.

„Ano, je to pocta panu Mertovi. Po celou tu dobu se velmi pečlivě staral o chod našeho klubu i kroužku pro mládež a této činnosti se z pozice nejzkušenějšího poradce věnuje dodnes,“ vysvětluje důvody změny názvu současný předseda klubu Vít Vykoukal.

Rodák Vřesovic u Hodonína se po druhé světové válce s rodiči přestěhoval na Znojemsko. Hře na čtyřiašedesáti bílých a černých polích se začal víc věnovat při studiu na znojemském gymnaziu. Do Slavkova ho přivedlo zaměstnání. Jako vysokoškolský zemědělský mechanizátor dostal umístěnku učit na slavkovském zemědělském odborném učilišti. Hned se zapojil do šachového klubu. Většinu profesní kariéry pak sice strávil v zaměstnání v Zetoru Brno, ale slavkovské šachy už neopustil.

„Šachy jsem začal hrál v předposlední nebo poslední třídě na gymplu. (zamyšlí se) Maturoval jsem v roce 1954, takže to muselo být někdy ve třiapadesátém. Když jsem přišel do Slavkova, tak tam byl silný klub. Tenkrát to vedl Robert Leitner, učitel, narozený v roce 1910. Takže byl o dost starší než já a předsedou už byl dlouho. Začal si mě připravovat jako nástupce. Já jsem ho sice přesvědčoval, že předsedu musí dělat učitel, ale stejně to přehrál na mě. A kdy to bylo? Přesně si to nepamatuju, takže bajvočko, někdy v roce 1969 nebo 1970. Máme kroniku, v ní to najdete přesně,“ vzpomíná pan Merta, jak se stal prvním mužem klubu.

Jako hráč působil především v okresních soutěžích. Pamatuje, když hrávali pod slavkovským Slavojem, pak jako klub při Městském kulturním středisku a hodně dlouho pak při Domu, dětí a mládeže. Právě s přechodem pod křídla DDM začala ta mravenčí práce s mládeží.

„Před tím pro ni v podstatě nebyly podmínky, takže se s děckama vlastně nedělalo vůbec. V DDM už prostředí pro tuto činnost bylo. Jenže, jak asi víte, moc lidí se k práci s mládeží nehrne, a tak jsem se toho ujal sám. I když jsem byl předsedou,“ skromně naznačuje, že ani on neměl buhvíjakou motivaci.

Jenže délka tohoto „úvazku“ ho prozrazuje, že v tom určitě bylo něco víc, než prostá povinnost. Koneckonců vzápětí to i připouští.

„Já jsem měl nejvíc druhou výkonnostní třídu. Teď už se používá k hodnocení síly hráče ELO, ale to moje není nijak zajímavé. Já za své úspěchy považuju spíš to, že to někteří kluci, které jsem měl v kroužku, dotáhli do vyšších soutěží a že se šachům věnují dodnes,“ upozorňuje s viditelným potěšením.

Předsednictví klubu předal před třemi roky Vítu Vykoukalovi, oficiálním vedoucím mládežnického kroužku teď je Petr Jeřábek. Oba ale zkušeností svého staršího spoluhráče a kamaráda stále využívají.

„Já do kroužku chodím pořád, ale teď to od podzimu skrz ten korovavirus nefunguje. A taky mně to kluci trochu zkomplikovali. My jsme mívali kroužky v úterý a oni si to dali na středu. Jenže já ještě chodím do zaměstnání, představte si to, v mém věku! (úsměv) A zrovna v tu středu mám dlouhý den. Až do pěti a oni začínali ve čtyři, takže mě to nevycházelo. Ale jak to zase začne, tak určitě obětuju aspoň hodinu z práce, abych se tam za nimi mohl zastavit,“ ujišťuje.

Slavkovský ŠK Merta měl pro soutěže připravena dvě družstva dospělých. Áčko v krajském přeboru druhé třídy, béčko v okresním přeboru. Jenže stejně jako tréninkové kroužky, tak i šachové soutěže na podzim z důvodů vládních omezení vůbec nezačaly. Ovšem s aktuálně nejstarším šachistou v okresu Vyškov a evidentně svěžím pětaosmdesátníkem, se počítalo.

„V poslední době jsem nastupoval v okresním přeboru. A jen v několika málo zápasech. Na soupisku mě napsali a dokonce i na áčkovou. V kraji na ní musí být víc hráčů, takže jsem se tam ještě vešel. Ale vlastně jsem taková jistá záloha a kdyby bylo potřeba, tak jim klidně tu nulu udělám,“ s až šibalsky mladickým úsměvem potvrzuje, že mu nevadí, když v zápasech nastupují mladší spoluhráči.