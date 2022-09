Dorazilo přes 15 tisíc diváků s drtivou převahou na české straně. Jak se vám líbila jejich podpora? Atmosféra byla skvělá. Chtěl bych všem fanouškům poděkovat, že přišli, ale hlavně za to, jak nás po celý zápas povzbuzovali. Byl to fajn zážitek. Doufám, že i na další zápasy přijde hodně lidí. Snad si zápas užili. My jsme si ho tedy i díky nim užili neskutečně. Škoda, že jsme jim nemohli dát výhru. Ale ukázali jsme, že umíme hrát tu naši hru.

Už jste hrál ve čtvrtfinále mistrovství světa, hrál jste i na olympijských hrách. Přesto byl tento zápas vaším největším v kariéře, že ano?

Kvůli atmosféře samozřejmě. Tolik lidí fandících našemu týmu, to ještě nikde nebylo. Bylo to neskutečné.

Jak je hráči, který v takové kulise zaznamená koš a celá hala bouří na jeho počest?

Nepopsatelný pocit. Bylo vidět, jak jsme začali stahovat ztrátu, že se diváci dostali do varu. Škoda, že jsme se přes soupeře nedostali. Nicméně musím uznat, že dnes Srbové předvedli extra třídu. My jsme v prvním poločase hráli špatně. Pak přišlo zlepšení a dělali jsme, co jsme mohli. Každopádně ten zápas byl parádní.

Říkáte, že jste v prvním poločase hráli špatně, ale minimálně v úvodní desetiminutovce jste drželi s vysokým favoritem krok. Čím to?

Trefovali jsme střely a naše obrana docela pracovala. Bohužel pak jsme se zase nevyvarovali hluchého místa o oni nám odskočili na dvacet bodů. Neměli jsme dobrý spacing a párkrát jsme měli problém přejít přes půlku. Navíc jsme nic netrefili. Podobných úseků se musíme vyvarovat.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Jaké to je svádět marný boj proti tak těžkému protivníku?

Dohánět velkou ztrátu proti Srbsku je náročné. My jsme to však jako marný boj nebrali. Hráli jsme, co jsme mohli. Nakonec se ukázalo, když s nimi dokážeme udržet krok, tak se nám povedlo hrozivou ztrátu trochu stáhnout. Jenže Srbsko je jeden z nejlepších týmu v Evropě.

Jokič vycítí slabé místo soupeře

Ve druhém poločase přišlo hodně velké zlepšení.

Od jeho páté minuty až do konce jsme byli Srbům vyrovnaným soupeřem. Na tomto výkonu můžeme stavět. Už jsme se potřebovali herně chytit. Čekají nás rozhodující tři zápasy ve skupině. Hráli jsme dobře, nátlakově v obraně. Útoky jsme hráli rychle a sebevědomě. Přesně takovým basketem bychom se chtěli prezentovat.

Dokazovali nejvíce tu svoji velikost v závěrečné čtvrtině, kdy vám nepovolili přiblížit se na víc než osm bodů?

Určitě. Mají ve svých řadách samé hráče z NBA nebo z Euroligy. Ukázali, že jsou velmi silní. Na druhou stranu i my jsme předvedli, že umíme hrát takovou hru, kterou potřebujeme.

Zahrál jste si proti hvězdnému Jokičovi. Jaký je to hráč?

Nejužitečnější hráč NBA. K tomu není co dodat. Není atlet ani nějak extrémně silný, ovšem jeho přehled na hřišti je neskutečný. Dokáže přesně vycítit, kde je slabé místo soupeře. Byl to pro mě zážitek. Snažili jsme se ho co nejlépe ubránit. Někdy se nám to dařilo lépe, někdy hůře.

Můžete tedy odejít z tohoto zápasu s hlavou nahoře a odrazit k postupu ze skupiny?

Určitě není proč věšet hlavy. V zápase jsme sice udělali chyby, kterých jsme se měli vyvarovat, ale po dnešním výkonu můžeme odejít s hlavami nahoře.

Přijatelnou prohru jste si odnesli bez Tomáše Satoranského. Co říkáte na taktiku, pošetřit ho před zápasy, kdy opravdu o něco půjde?

Pokud to tak cítí Tomáš, tak to bylo určitě správné rozhodnutí. Jestli si měl dát dnes volno, aby byl ready na další zápasy, tak to je jen dobře. Musím říct, že Ondra Sehnal, který hrál místo Satyho na rozehře, se chopil šance velmi dobře. Snaží se dobře bránit, organizovat hru, moc se mi líbil.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Padli jste pošesté za sebou. Nicméně po výborném výkonu. Je krize zažehnána?

Věřím, že ano. Teď nás čekají zápasy, kdy možná budeme mírnými favority. Musíme je vyhrát. Už neexistuje žádná jiná cesta, než všechny tři vyhrát. To se teprve ukáže, jestli je ta krize zažehnána. Máme den na to, abychom si odpočinuli a připravili se na další zápasy. Věřím, že teď už to budeme my tak, jak nás zají čeští fanoušci.

Prohráli jste s Polskem o patnáct a Finové rozbili vašeho přemožitele třicetibodovým rozdílem. Co na to říkáte?

Jenom říkám to, že naše skupina je hezky zamotaná. Tak to prostě je. Každá výhra teď bude hodně důležitá.

Hodili rukavici Finové vám, nebo vy jim dobrým výkonem se Srbskem?

Obojí. My ale hrajeme nejdříve zápas s Nizozemskem, který musíme zvládnout. Až pak se budeme soustředit na Finy.

Dvě prohry ze dvou zápasů. Stal se pro vás EuroBasket předčasným play-off?

Určitě. Každá další prohra už by byla kritická. Prostě už musíme jen vyhrávat. Nechceme jít totiž do další fáze ze čtvrtého místa.