„Je to vynikající výsledek a nádherná pozvánka pro naše diváky do odvet v Bučovicích. Přáli jsme si mít doma dva zápasy a to se povedlo,“ radoval se po zápase trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek.

Nyní se tedy série přestěhuje na dva zápasy do Bučovic. Termíny jsou pátek 1. dubna (19.00) a sobota 2. dubna (18.00). Pokud by se hrálo opět nerozhodně, vrátí se soupeři v rozhodujícímu utkání do Benátek nad Jizerou. Tam by se hrálo 9. dubna.

I. liga mužů - finále:

VK Benátky n. J.

– TJ Sokol Bučovice 2:3

Sety: 25:18, 30:28, 23:25, 17:25, 13:15. Diváků: 300. Stav série: 1:1.

Sestava Bučovic: Červinka, Neubauer, Dítě, Kristian, Mlčúch, Perry, Kovařík (L) – A. Provazník, Varous, Minda, Mrázek, Herman, Přikryl. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Zápas o 3. místo:

Sokol Dobřichovice – Slavia Hradec Králové 3:0 (14, 26, 18). Prvoligový bronz získaly Dobřichovice.

První odveta ale pro hosty nezačala moc dobře. V základu sice nastoupili se sestavou, která dokázala zastavit nápor Benátek v prvním zápase, ale úvodní sadu jednoznačně ovládli domácí. Čížek se svým trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem tak museli opět korigovat složení a změny opět zabraly. Zápas se vyrovnal, bohužel koncovku druhého setu si Bučovičtí sami pokazili.

„Poprvé v sérii šel dolů Radovan Dítě, kterému se moc nedařilo. Nahradil ho Patrik Minda a zhostil se toho výborně. Pomohlo i nasazení Adama Provazníka. Ta prohraná koncovka mě hrozně mrzí, měli jsme tři setboly, ale dvakrát jsme zkazili servis. Takže po dvou prohraných setech to s námi nevypadalo dobře. A navíc na začátku třetího setu soupeř vedl 5:2 a 6:3. V těch momentech ale mančaft v sobě našel nějakou vnitřní sílu, postupem času začal dotahovat a po vyhraném setu jsme definitivně začali věřit v obrat,“ popsal Čížek zřejmě klíčové momenty zápasy.

Závěr utkání pak skutečně probíhal v režii jeho týmu. Čtvrtý set sokoli ovládli suverénně a v pátém zkráceném si udržovali jedno a dvoubodové vedení. Do koncovky šli dokonce za stavu 14:11. Dva body domácích hosty jen přibrzdili. Závěrečný bod připsal razantním útokem Marek Perry.

„Oni náš tlak už nezastavili ani kouskováním hry a střídáním. Tie-break se hrál v opačném gardu jako včera. Sice jsme prohrávali jsme 0:1, ale to bylo jediné vedení, které jsme domácím dovolili. Ukončil to nejlepší hráč zápasu Marek Perry, který tak dovršil vynikající individuální výkon. Dostal 67 nahrávek a uhrál 37 bodů! Důležité bylo i to, že se nám podařilo i třetí střídání, když na hřiště přišel Kuba Varous. Zejména v tie-breaku nám v důležitých chvílích velice pomohl přímou obranou a blokem. To bylo naprosto klíčové,“ zhodnotil bučovický lodivod závěr utkání.

Už v Bučovicích se tedy může rozhodnout o novém účastníku extraligy. Vlk i Čížek předpokládají opět vyrovnané zápasy a připouštějí i to, že se mírná výhoda přesunula na bučovickou stranu.

„V Benátkách jsme si dokázali, že se i s tímto soupeřem dá vyhrávat. Teď pojedou k nám do neoblíbené haly a za stavu, který si nepřipouštěli. My se strašně těšíme a tím výsledkem jsme pozvali diváky, budou přitom televizní kamery, zkrátka veliký volejbalový svátek,“ slibuje bučovické trenérské duo.